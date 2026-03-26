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वीर सावरकर को लेकर MLA सतपाल सत्ती ने कांग्रेस को दी ये चुनौती, जानें मंत्री जगत नेगी पर क्यों भड़के?

वीर सावरकर को लेकर MLA सतपाल सत्ती ने कांग्रेस को दी ये चुनौती ( HIMACHAL VIDHANSABHA )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सियासत उस समय गरमा गई, जब आजादी की लड़ाई और वीर सावरकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए. भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए खुली चुनौती दी, जिससे सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया. बुधवार को बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान ऊना सदर से भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखी. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट में ठोस मुद्दों की कमी है और इसे केवल भाषण तक सीमित रखा गया है. मंत्री जगत सिंह नेगी पर तीखा हमला सत्ती ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री सदन के भीतर बजट पर चर्चा करने के बजाय चुनावी भाषण दे रहे हैं. सत्ती ने कहा कि मंत्री का ध्यान मुद्दों से ज्यादा विपक्ष पर टिप्पणी करने में है, जो उचित नहीं है. नेता प्रतिपक्ष पर बयानबाजी पर नाराजगी सत्ती ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को लेकर हो रही लगातार टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि मंत्री को बजट पर फोकस करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत टिप्पणियों पर. उन्होंने इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताया. भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती (HIMACHAL VIDHANSABHA)