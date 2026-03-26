वीर सावरकर को लेकर MLA सतपाल सत्ती ने कांग्रेस को दी ये चुनौती, जानें मंत्री जगत नेगी पर क्यों भड़के?
सत्ती ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को लेकर हो रही लगातार टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 7:41 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सियासत उस समय गरमा गई, जब आजादी की लड़ाई और वीर सावरकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए. भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए खुली चुनौती दी, जिससे सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया. बुधवार को बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान ऊना सदर से भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखी. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट में ठोस मुद्दों की कमी है और इसे केवल भाषण तक सीमित रखा गया है.
मंत्री जगत सिंह नेगी पर तीखा हमला
सत्ती ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री सदन के भीतर बजट पर चर्चा करने के बजाय चुनावी भाषण दे रहे हैं. सत्ती ने कहा कि मंत्री का ध्यान मुद्दों से ज्यादा विपक्ष पर टिप्पणी करने में है, जो उचित नहीं है.
नेता प्रतिपक्ष पर बयानबाजी पर नाराजगी
सत्ती ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को लेकर हो रही लगातार टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि मंत्री को बजट पर फोकस करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत टिप्पणियों पर. उन्होंने इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताया.
वीर सावरकर पर छिड़ी तीखी बहस
सदन में जब आजादी के आंदोलन का जिक्र हुआ, तो विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर जोरदार बहस छिड़ गई. सत्ता पक्ष की ओर से की गई टिप्पणी पर सत्ती भड़क गए और उन्होंने कांग्रेस पर स्वतंत्रता सेनानियों को राजनीतिक चश्मे से देखने का आरोप लगाया.
कांग्रेस को दी खुली चुनौती
सत्ती ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि पार्टी किसी एक ऐसे नेता का नाम बताए जिसे "काला पानी" की सजा हुई हो. उन्होंने कहा कि सावरकर बंधुओं ने देश के लिए कठोर सजा झेली, जबकि कांग्रेस इस विषय पर राजनीति कर रही है. उनके इस बयान के बाद सदन में माहौल और अधिक गरमा गया.
सदन में बढ़ा राजनीतिक तनाव
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. माहौल इतना गर्म हो गया कि कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा. बजट सत्र के अंतिम दिन इस तरह की बहस ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया.
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