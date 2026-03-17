हिमाचल बजट सत्र को लेकर हाई अलर्ट, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 700 जवान
पुलिस ने मंगलवार से ही शिमला के संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे की नाकाबंदी शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 9:01 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर राजधानी शिमला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. 18 मार्च से शुरू हो रहे सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं. पूरे क्षेत्र में मल्टी-लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, ताकि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.
चार सेक्टर में बांटा गया विधानसभा क्षेत्र
सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में की जाएगी. विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों को चार अलग-अलग पुलिस सेक्टरों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक सेक्टर में राजपत्रित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. सभी पुलिस कर्मियों को पहले ही विशेष ब्रीफिंग दी गई है, ताकि वे किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपट सकें.
700 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात
सत्र के दौरान सुरक्षा के लिए लगभग 700 पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है. इसमें 15 राजपत्रित अधिकारी, 27 अराजपत्रित अधिकारी, 19 मुख्य आरक्षी और 260 आरक्षी शामिल हैं. इसके अलावा 200 होमगार्ड जवान, क्विक रिएक्शन टीम और विशेष सुरक्षा इकाई के कमांडो भी रणनीतिक स्थानों पर तैनात रहेंगे.
24 घंटे नाकाबंदी और कड़ी निगरानी
पुलिस ने 17 मार्च से ही शिमला के संवेदनशील इलाकों और प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर 24 घंटे की नाकाबंदी शुरू कर दी है. आने-जाने वाले लोगों और वाहनों की सघन जांच की जा रही है. इसके साथ ही पूरे क्षेत्र पर सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और अन्य डिजिटल माध्यमों से लगातार नजर रखी जाएगी.
ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष प्लान
यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी विशेष योजना तैयार की गई है. एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में 145 ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की गई है. इनके साथ अतिरिक्त पुलिस बल, होमगार्ड और मोटरसाइकिल राइडर भी मौजूद रहेंगे, ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके. पुलिस अधीक्षक शिमला गौरव सिंह ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा जांच में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. इससे सत्र को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी.
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