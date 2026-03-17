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हिमाचल बजट सत्र को लेकर हाई अलर्ट, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 700 जवान

हिमाचल बजट सत्र को लेकर हाई अलर्ट ( SHIMLA POLICE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर राजधानी शिमला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. 18 मार्च से शुरू हो रहे सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं. पूरे क्षेत्र में मल्टी-लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, ताकि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके. चार सेक्टर में बांटा गया विधानसभा क्षेत्र सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में की जाएगी. विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों को चार अलग-अलग पुलिस सेक्टरों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक सेक्टर में राजपत्रित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. सभी पुलिस कर्मियों को पहले ही विशेष ब्रीफिंग दी गई है, ताकि वे किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपट सकें. 700 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात सत्र के दौरान सुरक्षा के लिए लगभग 700 पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है. इसमें 15 राजपत्रित अधिकारी, 27 अराजपत्रित अधिकारी, 19 मुख्य आरक्षी और 260 आरक्षी शामिल हैं. इसके अलावा 200 होमगार्ड जवान, क्विक रिएक्शन टीम और विशेष सुरक्षा इकाई के कमांडो भी रणनीतिक स्थानों पर तैनात रहेंगे.