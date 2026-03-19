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कैबिनेट रैंक से लेकर दिल्ली पुलिस प्रकरण तक, सदन में नेता प्रतिपक्ष ने CM सुक्खू पर खूब ली चुटकी

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने कुछ पदों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए.

Himachal Budget session 2026
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (HIMACHAL VIDHANSABHA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 8:22 AM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही सियासत भी गरमा गई है. विपक्ष ने इस बार मुख्यमंत्री को सीधे निशाने पर लेते हुए सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह तीखे सवाल उठाए. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसलों, आर्थिक स्थिति और हालिया विवादों को लेकर मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला और कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की.

कैबिनेट रैंक पर उठाए सवाल

सदन में चर्चा के दौरान जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें कैबिनेट रैंक वापस लेने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा कि इससे आखिर प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि सलाहकारों और निगम-बोर्ड के अध्यक्षों को हटाया जाता, तो सरकारी खर्च में वास्तविक कमी आती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

आर्थिक फैसलों पर घेरा

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने कुछ पदों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए. उन्होंने कहा कि केवल कैबिनेट रैंक वापस लेने जैसे फैसलों से आर्थिक संकट दूर नहीं हो सकता. जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकार लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात अलग हैं.

सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जितनी ईमानदारी की बात की जाती है, उतनी नजर नहीं आती. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार आपदा का जिक्र करते हैं, लेकिन पिछली सरकार के दौरान कोविड जैसी बड़ी आपदा के बावजूद विकास कार्य जारी रहे थे. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बनाए गए भवन जनता की मांग के अनुसार बनाए गए थे. अब उन्हें चालू करना वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि यदि ये भवन उपयोगी नहीं हैं तो सरकार उन्हें गिरा दे, इससे शायद मुख्यमंत्री को संतोष मिल जाए.

दिल्ली पुलिस प्रकरण पर हमला

चर्चा के दौरान जयराम ठाकुर ने दिल्ली पुलिस से जुड़े प्रकरण का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों को हिमाचल सदन में ठहराया गया और उन्हें सुविधा दी गई. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी थे, उन्हें भी संरक्षण मिला.

कानून-व्यवस्था पर सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संघीय ढांचे के तहत कार्रवाई करने आई पुलिस पर ही मामला दर्ज कर दिया गया, जो चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी और यह कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. बजट सत्र के दौरान विपक्ष के तेवर साफ नजर आ रहे हैं. आने वाले दिनों में भी सरकार और विपक्ष के बीच इसी तरह तीखी बहस जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे सियासी माहौल और गरमाने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: 'मैं नहीं, CM चिंता में हैं', मुख्यमंत्री के आरोप पर जयराम ठाकुर का पलटवार, सरकार पर उठाए सवाल

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