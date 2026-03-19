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कैबिनेट रैंक से लेकर दिल्ली पुलिस प्रकरण तक, सदन में नेता प्रतिपक्ष ने CM सुक्खू पर खूब ली चुटकी

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( HIMACHAL VIDHANSABHA )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही सियासत भी गरमा गई है. विपक्ष ने इस बार मुख्यमंत्री को सीधे निशाने पर लेते हुए सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह तीखे सवाल उठाए. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसलों, आर्थिक स्थिति और हालिया विवादों को लेकर मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला और कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की. कैबिनेट रैंक पर उठाए सवाल सदन में चर्चा के दौरान जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें कैबिनेट रैंक वापस लेने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा कि इससे आखिर प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि सलाहकारों और निगम-बोर्ड के अध्यक्षों को हटाया जाता, तो सरकारी खर्च में वास्तविक कमी आती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. आर्थिक फैसलों पर घेरा नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने कुछ पदों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए. उन्होंने कहा कि केवल कैबिनेट रैंक वापस लेने जैसे फैसलों से आर्थिक संकट दूर नहीं हो सकता. जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकार लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात अलग हैं.