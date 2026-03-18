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'भाजपा की गुटबाजी से तनाव में हैं नेता प्रतिपक्ष, केवल सरकार का विरोध जताने के लिए कर रहे गलत तथ्य पेश'

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बहाने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा, तो अब CM सुखविंदर सिंह ने सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार किया. उन्होंने जयराम ठाकुर को सलाह देते हुए कहा कि वे अपने स्वभाव को शांत रखें और गुटबाजी के तनाव में न आएं.

आंतरिक गुटबाजी के चलते तनाव में हैं नेता प्रतिपक्ष

जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'भाजपा में गुटबाजी के कारण नेता प्रतिपक्ष तनाव में हैं. नेता प्रतिपक्ष खुद को सरकार के खिलाफ मजबूत नेता दिखाने के प्रयास में गलत तथ्य पेश कर रहे हैं. भाजपा का दूसरा गुट केंद्रीय नेतृत्व के पास जाकर कहता है कि हिमाचल में विपक्ष प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहा है. इसके चलते नेता प्रतिपक्ष पर अपनी कुर्सी बचाने का दबाव है'.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रकृति खेती योजना पिछले वर्ष शुरू की गई थी. सरकार ने इस साल फसलों की प्रोक्योरमेंट भी शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि फसल आने में एक साल का समय लगता है और सरकार किसानों से खरीद कर उन्हें सीधा लाभ दे रही है.

मुख्यमंत्री ने योजनाओं की तुलना करते हुए पूर्व सरकार पर निशाना साधा. CM सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने हिमकेयर योजना में लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि पूर्व सरकार ने केवल 350 करोड़ खर्च किए. वहीं, सहारा योजना में सरकार ने करीब 202 करोड़ रुपये खर्च किए. वर्तमान सरकार अच्छी योजनाओं पर खर्च कर रही है.

प्रदेश में करोड़ों की लागत से बने और खाली पड़े सरकारी भवनों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से ऐसे भवन बनाए गए, जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है. ये भवन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि छतरी में 50 करोड़ रुपये की लागत से आईटीआई भवन बनाया गया. जहां केवल 32 छात्र पढ़ रहे हैं. बेहतर होता कि इन छात्रों को जिला स्तर की आईटीआई में दाखिला दिलाया जाता. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के गवर्नेंस मॉडल “पैसा लूटने का मॉडल” था. लेकिन, वर्तमान सरकार प्रदेश की संपदा को न लूटने देगी और न ही लुटने देगी.