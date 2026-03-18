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'भाजपा की गुटबाजी से तनाव में हैं नेता प्रतिपक्ष, केवल सरकार का विरोध जताने के लिए कर रहे गलत तथ्य पेश'

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'हमारी सरकार प्रदेश की संपदा को न लूटने देगी और न ही लुटने देगी'.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 5:26 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बहाने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा, तो अब CM सुखविंदर सिंह ने सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार किया. उन्होंने जयराम ठाकुर को सलाह देते हुए कहा कि वे अपने स्वभाव को शांत रखें और गुटबाजी के तनाव में न आएं.

आंतरिक गुटबाजी के चलते तनाव में हैं नेता प्रतिपक्ष

जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'भाजपा में गुटबाजी के कारण नेता प्रतिपक्ष तनाव में हैं. नेता प्रतिपक्ष खुद को सरकार के खिलाफ मजबूत नेता दिखाने के प्रयास में गलत तथ्य पेश कर रहे हैं. भाजपा का दूसरा गुट केंद्रीय नेतृत्व के पास जाकर कहता है कि हिमाचल में विपक्ष प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहा है. इसके चलते नेता प्रतिपक्ष पर अपनी कुर्सी बचाने का दबाव है'.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रकृति खेती योजना पिछले वर्ष शुरू की गई थी. सरकार ने इस साल फसलों की प्रोक्योरमेंट भी शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि फसल आने में एक साल का समय लगता है और सरकार किसानों से खरीद कर उन्हें सीधा लाभ दे रही है.

मुख्यमंत्री ने योजनाओं की तुलना करते हुए पूर्व सरकार पर निशाना साधा. CM सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने हिमकेयर योजना में लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि पूर्व सरकार ने केवल 350 करोड़ खर्च किए. वहीं, सहारा योजना में सरकार ने करीब 202 करोड़ रुपये खर्च किए. वर्तमान सरकार अच्छी योजनाओं पर खर्च कर रही है.

प्रदेश में करोड़ों की लागत से बने और खाली पड़े सरकारी भवनों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से ऐसे भवन बनाए गए, जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है. ये भवन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि छतरी में 50 करोड़ रुपये की लागत से आईटीआई भवन बनाया गया. जहां केवल 32 छात्र पढ़ रहे हैं. बेहतर होता कि इन छात्रों को जिला स्तर की आईटीआई में दाखिला दिलाया जाता. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के गवर्नेंस मॉडल “पैसा लूटने का मॉडल” था. लेकिन, वर्तमान सरकार प्रदेश की संपदा को न लूटने देगी और न ही लुटने देगी.

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हिमाचल विरोधी होने का आरोप भी दोहराया. उन्होंने कहा कि RDG बंद होने और आपदा प्रभावितों को राहत दिलाने के लिए भाजपा ने केंद्र सरकार से कोई ठोस मांग नहीं की. उन्होंने यह भी कहा कि जब जयराम ठाकुर केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले, तो उन्हें उन्हें साथ लेकर राज्य के हितों के लिए मजबूत पैरवी करनी चाहिए थी.

ODI अधिकारियों के मुद्दे पर होगी जल्द कार्रवाई

ऑफिसर्स विद डाउटफुल इंटिग्रिटी (ODI) अधिकारियों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कई वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों को तुरंत हटाया जाएगा. विधानसभा में प्रश्न के दौरान सामने आई ODI अधिकारियों की सूची पर एक्शन लेने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि आज शाम तक इस पर कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी. राजनीतिक आधार पर मुकदमे दर्ज करने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की घोषित आय 10 लाख रुपये है, लेकिन उसकी कमाई एक करोड़ दिखाई देती है, तो उसके आय के स्रोत की जांच करना आवश्यक है.

सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड

सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लेकर चल रही चर्चा पर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार ने किसी विशेष प्रकार की ड्रेस अनिवार्य नहीं की है. केवल शालीन और डिसेंट कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. उन्होंने कहा कि 2021 में जारी निर्देशों को ही लागू किया गया है. साथ ही कुछ अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर भी चिंता जताई गई और उन्हें इससे बचने के निर्देश दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: कैबिनेट रैंक खत्म करने के बाद सुक्खू सरकार का एक और बड़ा फैसला, हटाए जाएंगे ओडीआई में शामिल अफसर व कर्मचारी

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