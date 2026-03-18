कैबिनेट रैंक खत्म करने के बाद सुक्खू सरकार का एक और बड़ा फैसला, हटाए जाएंगे ओडीआई में शामिल अफसर व कर्मचारी
हिमाचल बजट सत्र 2026 के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ओडीआई में शामिल अधिकारियों को हटाया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 2:06 PM IST
शिमला: अपने कार्यकाल के चौथे बजट से ऐन पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सलाहकारों व अन्यों को दिए गए कैबिनेट रैंक वापस ले लिए हैं. इसके साथ ही उनके वेतन व भत्तों में 30 सितंबर तक बीस फीसदी कटौती भी की है. अब इसी कड़ी में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे चरण के पहले दिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के जवाब में इस कदम का ऐलान किया. दरअसल, सतपाल सिंह सत्ती ने ओडीआई यानी ऑफिसर्स विद डाउटफुल इंटेग्रिटी में शामिल अफसरों को सेवा विस्तार अथवा री-इंप्लायमेंट को लेकर सवाल किया था.
जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा, 'ओडीआई लिस्ट यानी संदिग्ध निष्ठा वाली सूची में शामिल अफसरों व कर्मियों को पद से हटाया जाएगा. राज्य सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी. ऐसे में अब ओडीआई में शामिल अफसरों व कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी'.
इसी बीच, भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल को लेकर सदन में पेश जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि ओडीआई लिस्ट में शामिल रहे तीन अधिकारियों को सेवा विस्तार अथवा री-इंप्लायमेंट दी गई थी. विगत दो साल के अंतराल में दो अफसर ओडीआई लिस्ट से बाहर आए थे.
सत्ती के सवाल पर ये था सीएम का जवाब
भाजपा के वरिष्ठ नेता व ऊना सदर से विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने पूछा था कि क्या ओडीआई में शामिल अफसरों-कर्मियों को सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति दी गई है? सत्ती ने ऐसे अफसरों का ब्यौरा मांगा था. जवाब में सीएम की तरफ से बताया गया कि ओडीआई में शामिल 3 अफसरों को सेवा विस्तार दिया गया. इसके अलावा दो अफसर दो साल के अंतराल में इस लिस्ट से बाहर आए हैं.
सीएम के जवाब में इस बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया. इसके अनुसार राजस्व विभाग में रिटायर तहसीलदार विजय कुमार राय को पहली अक्टूबर 2024 से 20 फरवरी 2025 तक छह महीने का सेवा विस्तार दिया गया था. उन्हें प्रति माह 38760 रुपए मानदेय दिया गया. ट्रेजरी, एकाउंट्स एंड लॉटरीज विभाग में युद्धवीर सिंह ठाकुर (ओएसडी) को फिर से नियुक्ति दी गई थी, उन्हें 20 मई 2024 से 19 नवंबर 2024 तक छह माह की नियुक्ति दी गई. इस दौरान उन्हें 1,11,242 रुपए प्रति माह दिए गए.
इसी प्रकार राज्य सूचना आयोग में प्रशासनिक सुधार विंग में राय बहादुर सिंह नेगी को एक बार सेवा विस्तार व फिर एक बार री-इंप्लायमेंट दी गई. उन्हें पहली फरवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 तक छह माह का सेवा विस्तार व फिर पहली अगस्त 2024 से 31 जनवरी 2025 तक री-इंप्यालमेंट दी गई. इस दौरान उन्हें क्रमश: 1.31 लाख रुपए व 37320 रुपए प्रति माह दिए गए.
राजस्व विभाग में महेंद्र लाल वरिष्ठ सहायक व राय बहादुर सिंह नेगी दो साल में ओडीआई लिस्ट से बाहर आए. महेंद्र लाल के खिलाफ मामले में 12 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था, वहीं, राय बहादुर सिंह नेगी 31 जनवरी 2025 को अपने पद से भारमुक्त हो गए थे.
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