ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव रोस्टर पर सदन में हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट, सुक्खू सरकार पर लगाए अपने चहेतों को फायदा देने के आरोप

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत रोस्टर में किए गए बदलाव पर विपक्ष भड़क गया है. विपक्ष ने सदन में आरक्षण रोस्टर में 5 प्रतिशत बदलाव शक्ति डीसी को देने को लेकर सवाल खड़े किए और इस पर चर्चा की मांग उठाई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं दी गई. जिसके बाद विपक्ष ने पहले सदन के अंदर नारेबाजी शुरू की और फिर सदन से वॉकआउट कर बाहर आ गए. वहीं, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी पंचायत चुनाव में देरी को लेकर विपक्ष के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

सरकार पर पंचायत चुनाव रोकने के आरोप

बुधवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष की ओर से विधायक रणधीर शर्मा द्वारा नियम 67 के तहत सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने को लेकर चर्चा की मांग की गई. मगर विधायक अध्यक्ष द्वारा चर्चा की अनुमति नहीं दी गई और विपक्ष ने सदन में ही नारेबाजी शुरू कर दी. जिसके चलते सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी और उसके बाद रणधीर शर्मा को अपनी बात रखने की विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी गई. नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार लगातार पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को टाल रही है और प्रशासन को हर जगह चुनाव आयोग का सहयोग करने से रोका है. डिजास्टर एक्ट का बहाना लगाकर सरकार ने पंचायत चुनावों को टालने की कोशिश की है. जबकि हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2026से पहले चुनाव कराने के आदेश दिए हैं.