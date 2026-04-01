पंचायत चुनाव रोस्टर पर सदन में हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट, सुक्खू सरकार पर लगाए अपने चहेतों को फायदा देने के आरोप
हिमाचल में पंचायत चुनाव रोस्टर को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सीएम के खिलाफ भी की नारेबाजी और प्रदर्शन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 2:54 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत रोस्टर में किए गए बदलाव पर विपक्ष भड़क गया है. विपक्ष ने सदन में आरक्षण रोस्टर में 5 प्रतिशत बदलाव शक्ति डीसी को देने को लेकर सवाल खड़े किए और इस पर चर्चा की मांग उठाई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं दी गई. जिसके बाद विपक्ष ने पहले सदन के अंदर नारेबाजी शुरू की और फिर सदन से वॉकआउट कर बाहर आ गए. वहीं, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी पंचायत चुनाव में देरी को लेकर विपक्ष के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
सरकार पर पंचायत चुनाव रोकने के आरोप
बुधवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष की ओर से विधायक रणधीर शर्मा द्वारा नियम 67 के तहत सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने को लेकर चर्चा की मांग की गई. मगर विधायक अध्यक्ष द्वारा चर्चा की अनुमति नहीं दी गई और विपक्ष ने सदन में ही नारेबाजी शुरू कर दी. जिसके चलते सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी और उसके बाद रणधीर शर्मा को अपनी बात रखने की विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी गई. नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार लगातार पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को टाल रही है और प्रशासन को हर जगह चुनाव आयोग का सहयोग करने से रोका है. डिजास्टर एक्ट का बहाना लगाकर सरकार ने पंचायत चुनावों को टालने की कोशिश की है. जबकि हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2026से पहले चुनाव कराने के आदेश दिए हैं.
"राज्य सरकार द्वारा जिलों के उपायुक्तों (DC) को रोस्टर में 5 प्रतिशत तक बदलाव करने की दी गई छूट है, जिसे विपक्ष लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ मानता है. नए नियमों के तहत ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति अध्यक्षों के आरक्षण रोस्टर में फेरबदल का जो अधिकार जिला उपायुक्तों को दिया गया है, वो सीधे तौर पर सत्ता का दुरुपयोग है, ताकि कांग्रेस अपने चहेते कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचा सके." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
'राजनीतिक लाभ के लिए लिया ये फैसला'
नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की मंशा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से करवाने की नहीं बल्कि उसे टालने की है और वह हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए मनमाने फैसले ले रही है. उन्होंने कहा कि इसको लेकर आज सदन के अंदर रणधीर शर्मा द्वारा नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अनुमति नही दी गई. जिसके चलते सदन से वॉकआउट कर वे बाहर आ गए. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भौगोलिक विषमताओं के नाम पर जो शक्तियां डीसी को सौंपी गई हैं, उनका इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है और भाजपा इस जनविरोधी फैसले का डटकर विरोध करेगी, क्योंकि यह पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता पर सीधा प्रहार है और सरकार को ऐसे तानाशाही फैसलों को तुरंत वापस लेना चाहिए.
"सरकार बैक डेट से नोटिफिकेशन जारी कर नियमों में बदलाव करने की कोशिश कर रही है, जो पूरी तरह गलत है. राज्य सरकार पंचायत चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है. सरकार इन चुनावों को टालने के लिए विभिन्न हथकंडे अपना रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी जिद्द पर अड़े हुए हैं, इसलिए ही चुनावों से जुड़े आरक्षण रोस्टर में जानबूझकर देरी की जा रही है." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष