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विधानसभा सदन में आज गूंजेगा आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा, इस BJP विधायक ने पूछा है ये पहला ही सवाल, CM के जवाब पर टिकी सबकी नजरें

शिमला: हिमाचल बजट सत्र का आज दूसरा दिन है. वर्षों से स्थायी नौकरी की आस लगाए बैठे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है. प्रदेश के अलग-अलग विभागों में सेवाएं दे रहे ये कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आ पाया है. ऐसे में बजट सत्र के दौरान यह मुद्दा गरमाने के पूरे आसार हैं.

गुरुवार सुबह ठीक 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी, इस संवेदनशील मुद्दे की गूंज विधानसभा में सुनाई देगी. बजट सत्र के दूसरे दिन में पहला ही सवाल आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर रखा गया है, जिसे करसोग से BJP विधायक दीपराज ने उठाया है. उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है कि प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर क्या नीति बनाई गई है? इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जवाब देना है. ऐसे में सभी की नजरें मुख्यमंत्री के सदन में दिए जाने उत्तर टिकी हैं.

आउट सोर्स कर्मचारियों को लेकर ये है सवाल?

विधानसभा के दूसरे चरण के बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से विधायकों ने जनता से प्रदेश हित से जुड़े कुल 53 सवाल पूछे हैं. इसमें सबसे अधिक 42 तारांकित और 11 अतारांकित विभिन्न विभागों से संबंधित पूछे गए हैं. बजट सत्र में आज BJP विधायक दीपराज का प्रश्नकाल के दौरान आउटसोर्स संबंधित सवाल लगा है, जिसमें उन्होंने सरकार से पूछा है कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की वर्तमान नीति क्या है और उच्च न्यायालय के वर्ष, 2025 के निर्णय से कितने कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति का लाभ मिला हर? इस पर उन्होंने जवाब मांगा है.