विधानसभा सदन में आज गूंजेगा आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा, इस BJP विधायक ने पूछा है ये पहला ही सवाल, CM के जवाब पर टिकी सबकी नजरें
हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में आउटसोर्स कर्मचारी, कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 9:17 AM IST
शिमला: हिमाचल बजट सत्र का आज दूसरा दिन है. वर्षों से स्थायी नौकरी की आस लगाए बैठे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है. प्रदेश के अलग-अलग विभागों में सेवाएं दे रहे ये कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आ पाया है. ऐसे में बजट सत्र के दौरान यह मुद्दा गरमाने के पूरे आसार हैं.
गुरुवार सुबह ठीक 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी, इस संवेदनशील मुद्दे की गूंज विधानसभा में सुनाई देगी. बजट सत्र के दूसरे दिन में पहला ही सवाल आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर रखा गया है, जिसे करसोग से BJP विधायक दीपराज ने उठाया है. उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है कि प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर क्या नीति बनाई गई है? इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जवाब देना है. ऐसे में सभी की नजरें मुख्यमंत्री के सदन में दिए जाने उत्तर टिकी हैं.
आउट सोर्स कर्मचारियों को लेकर ये है सवाल?
विधानसभा के दूसरे चरण के बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से विधायकों ने जनता से प्रदेश हित से जुड़े कुल 53 सवाल पूछे हैं. इसमें सबसे अधिक 42 तारांकित और 11 अतारांकित विभिन्न विभागों से संबंधित पूछे गए हैं. बजट सत्र में आज BJP विधायक दीपराज का प्रश्नकाल के दौरान आउटसोर्स संबंधित सवाल लगा है, जिसमें उन्होंने सरकार से पूछा है कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की वर्तमान नीति क्या है और उच्च न्यायालय के वर्ष, 2025 के निर्णय से कितने कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति का लाभ मिला हर? इस पर उन्होंने जवाब मांगा है.
वहीं, उन्होंने सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों को न हटाने के लिए वित्त विभाग के आदेश पर जवाब चाहा है. इसके अतिरिक्त दीपराज ने आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन वृद्धि (750 रुपए), ईएसआई, यात्रा भत्ता सुविधाओं के क्या प्रावधान हैं और ये सुविधाएं किन-किन विभागों में लागू की गई हैं? इस पर सरकार से ब्यौरा मांगा है.
उन्होंने करसोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं के लिए शिक्षा, जल शक्ति व बिजली विभाग में कितने पद स्वीकृत हुए और जलवाहक/पैरा-फिटर जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार की क्या कदम उठाए है, इस पर भी सरकार से जवाब मांगा है.
इसके अतिरिक्त सदन में विधायकों से जनता से जुड़े आवास आवंटन, स्वीकृत पद, मल्टी टास्क वर्कर्ज, बीएड कक्षाएं, बांसपर वसूली शुल्क, स्वास्थ्य केंद्र, पुल निर्माण, दूध खरीद, खैर कटान, दुकानों के आवंटन, आर्थिक सहायता, आपदा नुकसान, पट्टे पर भूमि, धारा 118 व स्कूल भवन से संबंधित कई सवाल पूछे हैं. वहीं, विभिन्न विभागों से संबंधित कागजात सभा पटल में रखे जाएंगे. आज राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी.
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