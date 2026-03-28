हिमाचल में दैनिक भोगी 1518 पंचायत चौकीदार नहीं होंगे रेगुलर, चतुर्थ कर्मचारियों को नियमित करने पर भी बड़ा अपडेट
हिमाचल प्रदेश में विभिन्न पंचायतों में बतौर दैनिक वेतनभोगी सेवाएं दे रहे 1518 चौकीदार नियमित नहीं होंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 1:38 PM IST
शिमला: हिमाचल में पंचायतों में सेवाएं दे रहे पंचायत चौकीदारों के लिए जरूरी खबर है. प्रदेश में विभिन्न पंचायतों में बतौर दैनिक वेतनभोगी सेवाएं दे रहे 1518 चौकीदार नियमित नहीं होंगे. इन पंचायत चौकीदारों को 31 अगस्त, 2022 तक लगातार 12 साल का कार्यकाल पूरा करने पर सरकार ने उन्हें दैनिक वेतनभोगी बनाया था.
हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के नौंवे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक डीएस ठाकुर (डलहौजी) रीना कश्यप (पच्छाद) और हरदीप सिंह बावा (नालागढ़) द्वारा "पंचायत चौकीदार" को लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि, प्रदेश में जिन ग्राम पंचायत चौकीदारों ने 31 अगस्त, 2022 तक लगातार 12 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, सरकार द्वारा उन्हें पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचबी (15) 02/99-पं०चौ० मांगे-60959-64723, 29 सितम्बर 2022 के अन्तर्गत दैनिक वेतनभोगी बना दिया गया है. उन्होंने कहा कि जो चौकीदार दैनिक वेतनभोगी बन चुके हैं सरकार उन्हें नियमित करने का कोई विचार नहीं रखती है.
ये कर्मचारी भी नहीं होंगे नियमित
हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी सदन में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि, अंशकालिक/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने और उनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई विचार नहीं रखती है. हिमाचल में कुल पंचायतों की संख्या 3773 है. जिसमें, विभिन्न जिलों के अधीन पंचायत चौकीदारों की संख्या 2912 है, जिसमें 31 अगस्त 2022 को लगातार 12 साल का कार्यकाल पूरा करने पर 1518 पंचायत चौकीदारों को नियमित किया गया है. बता दें कि जिला कांगड़ा में सबसे अधिक 282 पंचायत चौकीदार दैनिक वेतन भोगी बनाए गए हैं. वहीं, सबसे कम 3 पंचायत चौकीदार जिला लाहौल स्पीति में दैनिक वेतन भोगी बनाया गया है.
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