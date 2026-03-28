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हिमाचल में दैनिक भोगी 1518 पंचायत चौकीदार नहीं होंगे रेगुलर, चतुर्थ कर्मचारियों को नियमित करने पर भी बड़ा अपडेट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ( ETV Bharat )