हिमाचल में युवाओं में पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, भरे जाएंगे 3 हजार से अधिक पद
विभिन्न श्रेणियों के कुल 3106 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है. इसमें 1368 पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 1:42 PM IST
शिमला: हिमाचल के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का इंतज़ार अब खत्म हो सकता है. लंबे समय से रोजगार के अवसरों की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सुक्खू सरकार सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर उपलब्ध करवाने जा रही है. प्रदेश भर में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सरकार स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के हजारों पद भरने जा रही है। जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 मार्च विधानसभा में पेश किए गए बजट भाषण में की है. इसके मुताबिक स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 3106 पदों को भरने का यह निर्णय लिया गया है. इसमें 1368 पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, बाकी बचे अन्य पदों को आने वाले समय में भरा जाना है.
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर करने के लिए सरकार 3000 करोड़ के उपकरण स्थापित करने जा रही है. इसके साथ ही सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी को दूर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसके तहत प्रदेश में लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1368 पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इसमें चिकित्सा अधिकारी के 232 पदों सहित सहायक स्टाफ नर्सों के 900 पद, पैरा मैडिकल स्टाफ के 124 पदों और जेओए आईटी के 50 पदों को राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा. इसके अतिरिक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में विभिन्न संकायों के प्रवक्ताओं के 64 नए पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है, जो कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाएंगे.
विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे 1738 पद
प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले समय में विभिन्न श्रेणियों के भी कुल 1738 पद भरे जाएंगे, इसमें PG रेजिडेंसी में चयन के कारण रिक्त हो रहे पदों को ध्यान में रखते हुए 300 पद Trainee Reserve के रूप में सृजित किए जाने की बजट में घोषणा की गई है. इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए चिकित्सा अधिकारी के 23 पद सृजित किए गए हैं. चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 4 पद सृजित किए गए हैं. वहीं, 150 सहायक स्टाफ नर्स, 30 रेडियोग्राफर, 40 फार्मेसी ऑफिसर, 500 रोगी मित्र और 99 OTAs सहित अन्य पैरामेडिकल पद भी भरे जाएंगे. इसके अतिरिक्त स्टेट कैंसर संस्थान हमीरपुर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 469 पदों को (111 पद फैकल्टी, 180 पद नर्सिंग, 55 पद पैरा मेडिकल स्टाफ और 123 अन्य सहायक श्रेणियों के) सृजित किए गए हैं, जिन्हें आने समय में भरा जाएगा.
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