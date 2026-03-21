हिमाचल में बनेंगी 3 आधुनिक टाउनशिप, CM सुक्खू ने बजट में किया बड़ा ऐलान
सरकार का मानना है कि इन प्रोजेक्ट्स के जरिए बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 9:46 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को बजट 2026-27 पेश करते हुए राज्य के विकास को नई दिशा देने वाला बड़ा ऐलान किया. सरकार ने हिमाचल को ऑल वेदर डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से तीन आधुनिक टाउनशिप बसाने की घोषणा की है. इन टाउनशिप के जरिए न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदेश को एक नई पहचान भी मिलेगी.
तीन आधुनिक टाउनशिप की बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल में 'ऑल वेदर' आधुनिक शहर विकसित किए जाएंगे. इसके तहत तीन बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जो राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे. सरकार का मानना है कि इन टाउनशिप के बनने से हिमाचल के लोग बाहर के शहरों में निवेश करने के बजाय अपने ही राज्य में संपत्ति खरीदने के लिए प्रेरित होंगे.
घोषणा के अनुसार, सोलन जिले के बद्दी के सुल्तानपुर क्षेत्र में 'हिम चंडीगढ़' टाउनशिप विकसित की जाएगी, जो चंडीगढ़ के नजदीक होगा. वहीं सिरमौर जिले में मोरनी हिल के पास 'हिम पंचकूला' टाउनशिप बसाई जाएगी. इसके अलावा धौलाधार क्षेत्र में भी एक और आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की योजना है. ये तीनों टाउनशिप रणनीतिक रूप से ऐसे क्षेत्रों में बसाए जाएंगे, जहां से बड़े शहरों से कनेक्टिविटी आसान हो.
हर टाउनशिप 10 हजार बीघा में होगी विकसित
सरकार ने बताया कि हर टाउनशिप लगभग 10 हजार बीघा जमीन पर विकसित की जाएगी. इन शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिसमें बेहतर सड़कें, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं शामिल होंगी. इससे प्रदेश में नए विकास केंद्र बनेंगे और बड़े शहरों पर बढ़ता दबाव भी कम होगा.
आर्थिक और पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
इन टाउनशिप के निर्माण से हिमाचल की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कई लोग चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली जैसे शहरों में निवेश करते हैं, जिससे प्रदेश का पैसा बाहर चला जाता है. अब इन नए शहरों के बनने से निवेश राज्य के अंदर ही रहेगा और जीएसटी राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. साथ ही, ये आधुनिक टाउनशिप पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे और हजारों पर्यटकों को आकर्षित करेंगे.
रोजगार के नए अवसर
सरकार का मानना है कि इन प्रोजेक्ट्स के जरिए बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे. निर्माण कार्य से लेकर होटल, व्यापार और अन्य सेवाओं में युवाओं को काम मिलेगा. इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी. कुल मिलाकर, हिमाचल बजट 2026-27 में घोषित ये तीन आधुनिक टाउनशिप राज्य के भविष्य के लिए बड़ा कदम माने जा रहे हैं. अगर ये प्रोजेक्ट योजना के अनुसार पूरे होते हैं, तो हिमाचल न केवल पर्यटन बल्कि आधुनिक शहरी विकास के क्षेत्र में भी नई पहचान बना सकता है.
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