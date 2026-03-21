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हिमाचल बजट 2026-27: ₹54,928 करोड़ का 'आत्मनिर्भर' बजट, CM सुक्खू बोले- BJP हिमाचल विरोधी

बजट के बाद मुख्यमंत्री ने विपक्ष, खासकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि संकट के समय भाजपा ने प्रदेश का साथ नहीं दिया.

HIMACHAL BUDGET 2026
बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री व डिप्टी सीएम (HIMACHAL VIDHANSABHA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 8:48 PM IST

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Updated : March 21, 2026 at 9:08 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. इस बार का बजट आकार पिछले साल की तुलना में कम है, लेकिन सरकार इसे "आत्मनिर्भर हिमाचल" की दिशा में बड़ा कदम बता रही है. बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसमें आम लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है.

'आत्मनिर्भर हिमाचल' पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश इस समय "व्यवस्था परिवर्तन" के दौर से गुजर रहा है और सरकार का लक्ष्य हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी क्षेत्रों में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है. सरकार ने बजट का स्वरूप बदला है ताकि सीमित संसाधनों के बावजूद विकास कार्य जारी रह सकें.

RDG बंद होने से पड़ा असर

सीएम सुक्खू ने बताया कि, "राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने से प्रदेश को 8 से 10 हजार करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ है. यही कारण है कि इस बार बजट का आकार घटाना पड़ा. इसके बावजूद सरकार ने संतुलित बजट तैयार किया है, जिससे विकास और जनकल्याण योजनाएं प्रभावित न हों."

गरीब परिवारों के लिए बड़ी घोषणाएं

सरकार ने गरीब और जरूरतमंद वर्ग को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं.

  • 1 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली.
  • महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता.
  • "अपना परिवार सुखी परिवार" योजना के तहत 27 हजार परिवारों को पक्के मकान.
  • इसके अलावा मछुआरों के लिए नई योजना लाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया गया है.

स्वास्थ्य, पानी और शहर विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश में ओजोनेशन तकनीक के जरिए विश्व स्तरीय पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी शुरुआत शिमला से होगी. अस्पतालों को हाईटेक बनाने के लिए भी सरकार काम कर रही है. इसके साथ ही 10 हजार बीघा भूमि पर तीन नॉलेज सिटी बसाने और आधुनिक शहर विकसित करने की योजना है.

कर्ज और वित्तीय स्थिति पर खुलकर बात

सीएम सुक्खू ने स्वीकार किया कि प्रदेश आर्थिक दबाव में है. उन्होंने बताया कि इस साल राज्य को 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज मिलेगा, जबकि 13 हजार करोड़ रुपये का कर्ज चुकाना है. उन्होंने कहा कि हिमाचल कर्ज के दबाव में है, लेकिन आने वाले छह महीनों में कुछ प्रोजेक्ट से राजस्व आना शुरू हो जाएगा, जिससे स्थिति में सुधार होगा.

'हिमाचल विरोधी है बीजेपी'

बजट के बाद मुख्यमंत्री ने विपक्ष, खासकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि संकट के समय भाजपा ने प्रदेश का साथ नहीं दिया. उन्होंने कहा कि "बीजेपी हिमाचल विरोधी राजनीति कर रही है" और RDG के मुद्दे पर किसी भी भाजपा सांसद ने केंद्र से आवाज नहीं उठाई.

कुल मिलाकर हिमाचल का बजट 2026-27 चुनौतियों और संतुलन का बजट है. एक तरफ सरकार आर्थिक दबाव से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों और विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने की कोशिश भी कर रही है. अब यह देखना अहम होगा कि “आत्मनिर्भर हिमाचल” का यह विजन जमीन पर कितना सफल हो पाता है.

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Last Updated : March 21, 2026 at 9:08 PM IST

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