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CM सुक्खू ने पेश किया इतने करोड़ का बजट, सैलरी-पेंशन और अन्य चीजों पर इतना होगा खर्च

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हिमाचल प्रदेश का बजट पेश किया. इस बार सरकार ने 54,928 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के मुकाबले 3,586 करोड़ रुपये कम है. पिछले साल बजट 58,514 करोड़ रुपये का था, ऐसे में इस बार बजट में कमी राज्य पर बढ़ते आर्थिक दबाव को साफ दर्शाती है.

आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हिमाचल में इस बार बजट का आकार घटाया गया है. सरकार ने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए 3,586 करोड़ रुपये की कटौती की है. हाल के वर्षों में यह पहली बार है जब बजट में इतनी बड़ी कमी देखने को मिली है, जो वित्तीय संतुलन बनाने की कोशिश को दिखाती है.

CM सुक्खू ने पेश किया बजट 2026 (HIMACHAL VIDHANSABHA)

आय-व्यय और घाटे का पूरा हिसाब

बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 40,361 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि कुल खर्च 46,938 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. इस हिसाब से राज्य को करीब 6,577 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा झेलना पड़ सकता है. वहीं राजकोषीय घाटा लगभग 9,658 करोड़ रुपये आंका गया है, जो वित्तीय स्थिति पर दबाव बनाए रखेगा.