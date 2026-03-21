ETV Bharat / state

CM सुक्खू ने पेश किया इतने करोड़ का बजट, सैलरी-पेंशन और अन्य चीजों पर इतना होगा खर्च

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को अपने कार्यकाल का चाैथा बजट पेश किया.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हिमाचल प्रदेश का बजट पेश किया. इस बार सरकार ने 54,928 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के मुकाबले 3,586 करोड़ रुपये कम है. पिछले साल बजट 58,514 करोड़ रुपये का था, ऐसे में इस बार बजट में कमी राज्य पर बढ़ते आर्थिक दबाव को साफ दर्शाती है.

आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हिमाचल में इस बार बजट का आकार घटाया गया है. सरकार ने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए 3,586 करोड़ रुपये की कटौती की है. हाल के वर्षों में यह पहली बार है जब बजट में इतनी बड़ी कमी देखने को मिली है, जो वित्तीय संतुलन बनाने की कोशिश को दिखाती है.

CM सुक्खू ने पेश किया बजट 2026 (HIMACHAL VIDHANSABHA)

आय-व्यय और घाटे का पूरा हिसाब

बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 40,361 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि कुल खर्च 46,938 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. इस हिसाब से राज्य को करीब 6,577 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा झेलना पड़ सकता है. वहीं राजकोषीय घाटा लगभग 9,658 करोड़ रुपये आंका गया है, जो वित्तीय स्थिति पर दबाव बनाए रखेगा.

सैलरी-पेंशन और अन्य चीजों पर इतना होगा खर्च

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के खर्च का बड़ा हिस्सा तय मदों में जा रहा है. यदी 100 रुपये को मानक माना जाए तो-

  • 27 रुपये वेतन पर
  • 21 रुपये पेंशन पर
  • 13 रुपये लिए गए कर्ज के ब्याज भुगतान में
  • 9 रुपये कर्ज चुकाने में
  • 10 रुपये स्वायत्त संस्थाओं ग्रांट में
  • 20 रुपये विकास और अन्य कार्यों पर खर्च होंगे

पिछले बजट से तुलना

अगर पिछले साल की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था. वहीं 2024-25 में भी बजट करीब 58,444 करोड़ रुपये के आसपास था. इस बार बजट में आई कमी यह दिखाती है कि सरकार अब खर्चों को सीमित रखते हुए वित्तीय अनुशासन पर ज्यादा ध्यान दे रही है. कुल मिलाकर हिमाचल का बजट 2026-27 आर्थिक चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है. सरकार एक ओर खर्चों को नियंत्रित कर रही है, वहीं जरूरी सेवाओं और विकास कार्यों को भी जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है.

ये भी पढे़ं: सीएम सुक्खू का विपक्ष को 'चैलेंज', कहा: चिंता मत करो, हर बार लंबा ही 'खेला' हूं

TAGGED:

CM SUKHU BUDGET
HP BUDGET
FISCAL DEFICIT HIMACHAL
HIMACHAL BUDGET SESSION 2026
HIMACHAL BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.