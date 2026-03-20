हिमाचल में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लगेगा सेस, अनाथ बच्चों और विधवाओं को मिलेगा लाभ
सेस से प्राप्त पूरी राशि 'अनाथ एवं विधवा वेलफेयर फंड' में जमा की जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 11:05 PM IST
शिमला: हिमाचल सरकार पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल पर सेस लगाएगी. इस सेस यानी उपकर से मिलने वाले पैसे को अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा. पेट्रोल व डीजल के फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल यानी पेट्रोल पंपों पर 'अनाथ और विधवा उपकर' लगाने का फैसला लिया गया है. सुक्खू सरकार ने अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए स्थाई आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ईंधन पर ‘अनाथ और विधवा उपकर’ लगाने को लेकर बिल लाया है. अधिकतम पांच रुपए प्रति लीटर यह सेस डीलर को चुकाना होगा. सरकार का दावा है कि इसका असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दिया जाएगा.
इस संबंध में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया. बिल के मुताबिक, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री पर विशेष सेस लगाया जाएगा. सरकार ने इस सेस की अधिकतम सीमा 5 रुपये प्रति लीटर तक निर्धारित करने का प्रावधान रखा है. इस सेस से प्राप्त पूरी राशि 'अनाथ एवं विधवा वेलफेयर फंड' में जमा की जाएगी. इसका इस्तेमाल सीधे जरूरतमंदों की सहायता तथा कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार में किया जाएगा.
विधानसभा में रखे गए विधेयक में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य में पहले से अनाथों और विधवाओं के लिए कई योजनाएं संचालित हैं, लेकिन उनके लिए स्थायी फंड की कमी महसूस की जा रही थी. इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि उन्हें निरंतर सहायता मिल सके. ये स्पष्ट किया गया है कि कंज्यूमर पर इसका कोई असर नहीं होगा. उल्लेखनीय है कि विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे चरण में शनिवार को सीएम सुक्खू अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे. बजट पूर्वाह्न 11 बजे पेश किया जाएगा. इसका सीधा प्रसारण ETV भारत पर भी उपलब्ध होगा.