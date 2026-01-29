हिमाचल सरकार ने शुरू की बजट 2026-27 की तैयारी, 10 फरवरी तक जनता से मांगे सुझाव
सरकार ने निर्णय लिया है कि 2026-27 का बजट केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित न रहे, बल्कि इसमें आम जनता की आवाज भी शामिल हो.
शिमला: हिमाचल प्रदेश की वादियों में बर्फ की सफेद चादर बिछी है और ठंडी हवाओं के बीच अब प्रदेशवासियों को आने वाले बजट से जुड़ी उम्मीदों की गर्माहट भी महसूस होने लगी है. छोटे पहाड़ी राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर दुर्गम पर्वतीय गांवों तक हर वर्ग की नजरें सरकार की अगली आर्थिक रूपरेखा पर टिकी हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने बजट को जनभागीदारी से जोड़ते हुए इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं.
बजट को जनता से जोड़ने की पहल
प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2026-27 का बजट केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित न रहे, बल्कि इसमें आम जनता की आवाज भी शामिल हो. इसी उद्देश्य से सरकार ने 10 फरवरी तक प्रदेशवासियों से सुझाव आमंत्रित किए हैं, ताकि बजट को अधिक जन केंद्रित और व्यावहारिक बनाया जा सके. इस प्रक्रिया में किसान, कर्मचारी, युवा, महिलाएं, व्यापारी और आम नागरिक सभी को अपनी राय रखने का मौका दिया गया है. लोग अपनी जरूरतों, समस्याओं और उम्मीदों को सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं. इससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में जमीनी मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी.
वित्त विभाग ने शुरू की प्रक्रिया
वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उन्होंने बताया कि जन केंद्रित, सहभागितापूर्ण और विभिन्न हितधारकों के विचारों को प्रतिबिंबित करने वाला बजट तैयार करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं. सुझाव प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग की वेबसाइट पर एक विशेष वेब पोर्टल शुरू किया गया है. इसके अलावा लोग अपने सुझाव ई-मेल के माध्यम से या प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार, कमरा नंबर ए-216, आर्मजडेल भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला को पत्र भेजकर भी दे सकते हैं.
किन मुद्दों पर दिए जा सकते हैं सुझाव
लोग संसाधन बढ़ाने, व्यय नियंत्रण, नई योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़े सुझाव दे सकते हैं. साथ ही ऐसे प्रस्ताव भी भेजे जा सकते हैं, जिनसे गरीब वर्ग को लाभ मिले, सेवाओं में सुधार हो, जीवन की गुणवत्ता बेहतर बने और स्वरोजगार व रोजगार के नए अवसर पैदा हों.
