ETV Bharat / state

सवालों के घेरे में सुक्खू सरकार का बजट, जयराम बोले- कर्ज के झूठे आंकड़े दे रहे मुख्यमंत्री

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि इस बजट में विकास के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर हर साल बजट का आकार बढ़ता है, लेकिन मौजूदा बजट पहले जैसा ही है. उनके मुताबिक, प्रमुख क्षेत्रों के बजट में लगातार कटौती हो रही है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं.

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की अधिकतर योजनाएं बिना पर्याप्त बजट प्रावधान के घोषित की गई हैं. उनके अनुसार, पिछले तीन वर्षों में घोषित कई योजनाएं अब तक जमीन पर लागू नहीं हो पाई हैं और केवल कागजों तक सीमित हैं. उन्होंने कहा कि अगर योजनाओं के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा, तो उनका लाभ लोगों तक कैसे पहुंचेगा.

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सियासत तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के बजट पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा पेश किया गया बजट वास्तविकता से दूर है और इसमें कई आंकड़े भ्रामक हैं.

जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में पूंजीगत व्यय घटकर लगभग आधा रह गया है. इसके साथ ही राजस्व घाटा भी लगातार बढ़ रहा है, जो राज्य की वित्तीय स्थिति के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि अगर यह स्थिति जारी रही, तो भविष्य में आर्थिक चुनौतियां और बढ़ सकती हैं.

रोजगार के मुद्दे पर सरकार घिरी

रोजगार को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा. जयराम ठाकुर ने दावा किया कि उनकी सरकार के समय सरकारी नौकरियों में बढ़ोतरी हुई थी, जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में नौकरियों की संख्या में कमी आई है. उन्होंने कहा कि इससे युवाओं के सामने रोजगार का संकट बढ़ रहा है. केंद्र सरकार को लेकर हो रहे आरोपों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राज्य की आय में केंद्र की हिस्सेदारी लगातार बनी हुई है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उनके अनुसार, केंद्र से मिलने वाली सहायता राज्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

बजट आंकड़ों में अंतर का आरोप

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा बताए गए कई आंकड़े बजट दस्तावेजों से मेल नहीं खाते. उन्होंने बिजली रॉयल्टी और आबकारी से होने वाली आय के आंकड़ों में अंतर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विकास कार्य कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित रह गए हैं. उनका कहना है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों को समान रूप से विकास का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा.

हिमाचल का बजट अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है. एक ओर सरकार इसे संतुलित और जनहितकारी बता रही है, वहीं विपक्ष इसे आंकड़ों का खेल और अधूरा बजट करार दे रहा है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अपराध का आतंक, देवभूमि में तीन साल में 270 मर्डर, दुष्कर्म के 1096 और अपहरण के 1540 केस दर्ज