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'अभी शुरुआत है, आगे होंगे और बड़े फैसले', बजट में CM सुक्खू ने दिया बड़ा संकेत

बजट में CM सुक्खू ने दिया बड़ा संकेत ( HIMACHAL VIDHANSABHA )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक शेर पढ़कर न केवल विपक्ष को जवाब दिया, बल्कि अपनी सरकार के आने वाले समय में बड़े फैसलों के संकेत भी दे दिए. बजट पेश करते हुए उन्होंने साफ किया कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे और बड़े कदम उठाए जाएंगे. बजट में बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करते हुए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया. उन्होंने प्रदेश के एक लाख अत्यंत गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की. इसके साथ ही कच्चे मकानों में रह रहे करीब 27 हजार परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्के घर देने की बात कही गई, जिससे गरीब वर्ग को राहत मिलेगी.. महिलाओं के लिए योजना का विस्तार सरकार ने महिलाओं के लिए 'इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना' के तहत 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की भी घोषणा की. यह इस योजना का तीसरा चरण बताया गया है. इससे हजारों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनकी सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी. बजट में CM सुक्खू ने दिया बड़ा संकेत (HIMACHAL VIDHANSABHA)