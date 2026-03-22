'अभी शुरुआत है, आगे होंगे और बड़े फैसले', बजट में CM सुक्खू ने दिया बड़ा संकेत
मुख्यमंत्री के इस बयान से यह स्पष्ट हो गय है कि सरकार आने वाले महीनों में और भी फैसले लागू करने की तैयारी में है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 10:23 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक शेर पढ़कर न केवल विपक्ष को जवाब दिया, बल्कि अपनी सरकार के आने वाले समय में बड़े फैसलों के संकेत भी दे दिए. बजट पेश करते हुए उन्होंने साफ किया कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे और बड़े कदम उठाए जाएंगे.
बजट में बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करते हुए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया. उन्होंने प्रदेश के एक लाख अत्यंत गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की. इसके साथ ही कच्चे मकानों में रह रहे करीब 27 हजार परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्के घर देने की बात कही गई, जिससे गरीब वर्ग को राहत मिलेगी..
महिलाओं के लिए योजना का विस्तार
सरकार ने महिलाओं के लिए 'इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना' के तहत 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की भी घोषणा की. यह इस योजना का तीसरा चरण बताया गया है. इससे हजारों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनकी सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी.
विपक्ष के शोर के बीच जवाब
बजट भाषण के दौरान विपक्ष द्वारा शोर-शराबा किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने शांत लेकिन मजबूत अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यह 'व्यवस्था परिवर्तन' का दौर है और सरकार गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रही है.
शेर के जरिए दिया बड़ा संकेत
इसी दौरान मुख्यमंत्री ने मशहूर शायर मीर तकी मीर का एक शेर अपने अंदाज में पढ़ते हुए कहा, "इब्तिदा-ए-इश्क है, रोता है क्या… आगे-आगे 21 महीनों में भाई होता है क्या." इस शेर के जरिए उन्होंने साफ संकेत दिया कि सरकार के कार्यकाल के बचे हुए समय में कई बड़े और अहम फैसले लिए जाएंगे.
सरकार की रणनीति साफ
मुख्यमंत्री के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार आने वाले महीनों में और भी नई योजनाएं और फैसले लागू करने की तैयारी में है. सरकार का फोकस खास तौर पर गरीबों, महिलाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर रहेगा. कुल मिलाकर बजट भाषण में जहां एक ओर जनहित की योजनाओं की घोषणा हुई, वहीं मुख्यमंत्री के शेर ने राजनीतिक संदेश भी दे दिया. इससे साफ है कि हिमाचल की राजनीति में आने वाला समय फैसलों और नई घोषणाओं के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है.
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