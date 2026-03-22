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बजट भाषण में अचानक क्यों गूंजे ठहाके? स्पीकर की चुटकी पर CM सुक्खू का मजेदार जवाब

स्पीकर की चुटकी पर CM सुक्खू का मजेदार जवाब ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान गंभीर माहौल के बीच एक ऐसा पल आया, जब पूरे सदन में ठहाके गूंज उठे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट भाषण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की एक हल्की-फुल्की टिप्पणी ने माहौल को खुशनुमा बना दिया. मुख्यमंत्री ने शनिवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. भाषण के दौरान शुरुआत में थोड़ी नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन आगे कई ऐसे मौके आए जब सदन में हंसी का माहौल बन गया. यह बजट भाषण न केवल योजनाओं के लिए चर्चा में रहा, बल्कि अपने हल्के-फुल्के पलों के लिए भी यादगार बन गया. नदौन और देहरा का जिक्र बना चर्चा जब मुख्यमंत्री पर्यटन क्षेत्र के लिए नई योजनाओं की घोषणा कर रहे थे, तब उन्होंने पहले चरण में जिन क्षेत्रों का नाम लिया, उनमें नदौन और देहरा शामिल थे. देहरा मुख्यमंत्री की पत्नी और विधायक कमलेश कुमारी का क्षेत्र है, जबकि नदौन खुद मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है. इसी बात पर विधानसभा अध्यक्ष ने मजाकिया अंदाज में चुटकी ली. अध्यक्ष की चुटकी से गूंजे ठहाके