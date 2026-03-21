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स्पीकर बोले, थक गए हैं सीएम, चाय पी लेते हैं और बीच बजट भाषण में हो गई एक घंटे की ब्रेक

सदन ढाई बजे तक के लिए स्थगित, ब्रेक के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू फिर से पढ़ेंगे हिमाचल का बजट.

हिमाचल विधानसभा में बजट पेश करते सीएम सुक्खू
हिमाचल विधानसभा में बजट पेश करते सीएम सुक्खू (CM Sukhu Post)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस बार बेशक बजट का आकार कम करना पड़ा है, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बजट भाषण काफी लंबा है. आलम ये हुआ कि करीब पौने दो बजे स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कहा कि सीएम थक गए हैं और अभी काफी पन्ने पढ़े जाने हैं. बजट भाषण कुल 134 पन्नों का है.

लिहाजा चाय की ब्रेक ले लेते हैं. स्पीकर ने सदन में कहा-थक गए हैं, ब्रेक तो नहीं करनी... और फिर सदन की कार्यवाही को एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया. इस पर सीएम सुक्खू ने भी हामी भरी थी. पहले ये ब्रेक पंद्रह मिनट के लिए कही गई, लेकिन बाद में इसे एक घंटे किया गया और सदन की कार्यवाही ढाई बजे दोपहर बाद तक स्थगित कर दी गई.

बीच बजट भाषण में हो गई एक घंटे की ब्रेक (Himachal Assembly)

हिमाचल में इस बार विधानसभा के बजट सत्र में कई दिलचस्प घटनाक्रम पेश आए. सबसे पहले तो शनिवार को बजट भाषण की शुरुआत में ही विपक्ष ने सीएम सुक्खू की तरफ से कहे गए एक शब्द को लेकर हंगामा कर दिया. बवाल इतना बढ़ा कि स्पीकर को उस शब्द को कार्यवाही से हटाना पड़ा. हिमाचल में लंबे समय से ई-बजट पेश किया जा रहा है. सीएम टच स्क्रीन पर स्क्रॉल करके बजट भाषण पढ़ते हैं. वे बार-बार पानी पी रहे थे तो स्पीकर कुलदीप पठानिया ने मौके के अनुसार फैसला लिया और टी-ब्रेक का प्रस्ताव दिया. वहीं, बजट भाषण में जब भी नादौन का जिक्र आया तो स्पीकर ने इस पर चुटकी भी ली. आसन से स्पीकर ये कहते रहे कि नादौन व देहरा का ही नाम आ रहा है, भटियात भी जोड़ दो.

उल्लेखनीय है कि नादौन सीएम सुक्खू की सीट है और देहरा से उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर विधायक हैं. स्पीकर पठानिया का निर्वाचन क्षेत्र भटियात है. जब कुलदीप पठानिया ने नादौन व देहरा का नाम लेकर अपनी बात कही तो सीएम ने कहा कि उन्होंने तो स्पीकर से दिल जोड़ा है. इस तरह बजट भाषण की शुरुआत बेशक कड़वे माहौल में हुई, लेकिन बाद में धीरे-धीरे माहौल खुशगवार होता गया. फिलहाल, सदन में बजट भाषण के बीच टी ब्रेक का समय है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कम हुआ बजट का आकार, 54928 करोड़ के आकार का है सीएम सुक्खू का चौथा बजट

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