ETV Bharat / state

हिमाचल में बीपीएल योजना नहीं होगी बंद, ग्राम सभा का होगा बड़ा रोल, अब गरीब लोगों के लिए होंगी दो योजनाएं

BPL सूची को लेकर सरकार ने स्थिति की साफ ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में केंद्र सरकार के निर्धारित कोटे के तहत बीपीएल योजना को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन भविष्य में सूची से परिवारों को हटाने और नए नामों को जोड़ने की शक्तियां ग्राम सभा के पास आ गई हैं. वहीं, अति निर्धन परिवारों के लिए राज्य सरकार अपनी अलग कल्याणकारी योजना शुरू करने जा रही है. यानी आने वाले समय में प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए दो अलग-अलग योजनाएं समानांतर रूप से चलेंगी. एक ओर बीपीएल सूची पहले की तरह बनी रहेगी, जबकि दूसरी ओर अति निर्धन परिवारों को लक्षित करते हुए मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना लागू होगी. राज्य सरकार इस नई योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर से करने जा रही है. योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ परिवार में 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की हर महिला को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है. योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों से आवेदन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 20 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं. विभाग की ओर से जारी आदेश (ETV Bharat) BPL सूची को लेकर सरकार ने स्थिति की साफ बीपीएल योजना को बंद किए जाने की चर्चाओं के बीच ग्रामीण विकास विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार बीपीएल योजना जारी रहेगी. हालांकि, बीपीएल सूची में पात्र और अपात्र परिवारों की पहचान को लेकर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. विभाग ने सभी उपायुक्तों को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि 19 मार्च 2025 से शुरू हुई परिवारों की पहचान प्रक्रिया के तहत जिन परिवारों की पहचान पूरी हो चुकी है, उन्हें अब नई प्रक्रिया के आधार पर बीपीएल सूची में चयन अथवा बदलाव का विषय नहीं माना जाएगा. ऐसे परिवारों की स्थिति यथावत बनी रहेगी. इसका सीधा मतलब है कि वर्तमान में बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को केवल नई पहचान प्रक्रिया के आधार पर सूची से बाहर नहीं किया जाएगा. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि 'हिमाचल में बीपीएल योजना जारी रहेगी. बीपीएल सूची में कोई बदलाव नहीं होगा. इसके साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना भी लागू होगी. जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर को करेंगे.' अपात्र परिवारों को लेकर ग्राम सभा के पास फिर आई ताकत सरकार ने भविष्य में बीपीएल सूची में होने वाले बदलाव को लेकर ग्राम सभा की भूमिका भी स्पष्ट कर दी है. अब किसी परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने या किसी अपात्र परिवार को सूची से बाहर करने का निर्णय ग्राम सभा द्वारा निर्धारित विभागीय नियमों और प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा. यानी बीपीएल सूची में बदलाव का फैसला सीधे तौर पर किसी नई सर्वे प्रक्रिया के आधार पर नहीं होगा, इसके लिए निर्धारित नियमों और ग्राम सभा की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा. इससे स्थानीय स्तर पर पात्रता की जांच और सूची में पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण हो जाएगी. 19 मार्च 2025 से जारी निर्देशों में बदलाव ग्रामीण विकास विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि 19 मार्च 2025 से जारी पत्र और उसके बाद समय-समय पर जारी किए गए सभी पत्रों और निर्देशों को इस नए निर्णय के अनुरूप संशोधित माना जाए. इसके साथ ही सभी डीसी को संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इस फैसले की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया यानि मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को किसी भी स्तर पर बीपीएल परिवारों के चयन या बीपीएल सूची में बदलाव की प्रक्रिया न बताया जाए. ऐसे में अब नए निर्णय के अनुसार ही कार्रवाई की जाए. 2 अक्टूबर से गरीब परिवारों के लिए दो योजनाओं का अलग-अलग आधार सरकार के इस फैसले के बाद हिमाचल में गरीब परिवारों के लिए कल्याण की तस्वीर भी दो स्तरों पर दिखाई देगी. बीपीएल योजना केंद्र के निर्धारित कोटे और नियमों के तहत जारी रहेगी, जिसमें गरीब परिवारों को पहले की तरह ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा, जबकि मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत प्रदेश सरकार अपने स्तर पर अति निर्धन परिवारों योजनाओं का लाभ देगी. इस नई योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता जैसे प्रावधान इसे बीपीएल से अलग एक लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजना का स्वरूप देगी. ऐसे में 2 अक्टूबर के बाद हिमाचल में गरीब परिवारों के लिए दो अलग-अलग व्यवस्थाएं एक साथ काम करती नजर आएंगी.