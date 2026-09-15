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हिमाचल में बीपीएल योजना नहीं होगी बंद, ग्राम सभा का होगा बड़ा रोल, अब गरीब लोगों के लिए होंगी दो योजनाएं

हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगी BPL योजना, साथ ही 2 अक्टूबर से हिमाचल सरकार की ओर से एक नई योजना की शुरुआत होगी.

BPL सूची को लेकर सरकार ने स्थिति की साफ
BPL सूची को लेकर सरकार ने स्थिति की साफ (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 9:23 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में केंद्र सरकार के निर्धारित कोटे के तहत बीपीएल योजना को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन भविष्य में सूची से परिवारों को हटाने और नए नामों को जोड़ने की शक्तियां ग्राम सभा के पास आ गई हैं. वहीं, अति निर्धन परिवारों के लिए राज्य सरकार अपनी अलग कल्याणकारी योजना शुरू करने जा रही है. यानी आने वाले समय में प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए दो अलग-अलग योजनाएं समानांतर रूप से चलेंगी.

एक ओर बीपीएल सूची पहले की तरह बनी रहेगी, जबकि दूसरी ओर अति निर्धन परिवारों को लक्षित करते हुए मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना लागू होगी. राज्य सरकार इस नई योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर से करने जा रही है. योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ परिवार में 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की हर महिला को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है. योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों से आवेदन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 20 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं.

विभाग की ओर से जारी आदेश
विभाग की ओर से जारी आदेश (ETV Bharat)

BPL सूची को लेकर सरकार ने स्थिति की साफ

बीपीएल योजना को बंद किए जाने की चर्चाओं के बीच ग्रामीण विकास विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार बीपीएल योजना जारी रहेगी. हालांकि, बीपीएल सूची में पात्र और अपात्र परिवारों की पहचान को लेकर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. विभाग ने सभी उपायुक्तों को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि 19 मार्च 2025 से शुरू हुई परिवारों की पहचान प्रक्रिया के तहत जिन परिवारों की पहचान पूरी हो चुकी है, उन्हें अब नई प्रक्रिया के आधार पर बीपीएल सूची में चयन अथवा बदलाव का विषय नहीं माना जाएगा. ऐसे परिवारों की स्थिति यथावत बनी रहेगी. इसका सीधा मतलब है कि वर्तमान में बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को केवल नई पहचान प्रक्रिया के आधार पर सूची से बाहर नहीं किया जाएगा.

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि 'हिमाचल में बीपीएल योजना जारी रहेगी. बीपीएल सूची में कोई बदलाव नहीं होगा. इसके साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना भी लागू होगी. जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर को करेंगे.'

अपात्र परिवारों को लेकर ग्राम सभा के पास फिर आई ताकत

सरकार ने भविष्य में बीपीएल सूची में होने वाले बदलाव को लेकर ग्राम सभा की भूमिका भी स्पष्ट कर दी है. अब किसी परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने या किसी अपात्र परिवार को सूची से बाहर करने का निर्णय ग्राम सभा द्वारा निर्धारित विभागीय नियमों और प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा. यानी बीपीएल सूची में बदलाव का फैसला सीधे तौर पर किसी नई सर्वे प्रक्रिया के आधार पर नहीं होगा, इसके लिए निर्धारित नियमों और ग्राम सभा की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा. इससे स्थानीय स्तर पर पात्रता की जांच और सूची में पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण हो जाएगी.

19 मार्च 2025 से जारी निर्देशों में बदलाव

ग्रामीण विकास विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि 19 मार्च 2025 से जारी पत्र और उसके बाद समय-समय पर जारी किए गए सभी पत्रों और निर्देशों को इस नए निर्णय के अनुरूप संशोधित माना जाए. इसके साथ ही सभी डीसी को संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इस फैसले की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया यानि मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को किसी भी स्तर पर बीपीएल परिवारों के चयन या बीपीएल सूची में बदलाव की प्रक्रिया न बताया जाए. ऐसे में अब नए निर्णय के अनुसार ही कार्रवाई की जाए.

2 अक्टूबर से गरीब परिवारों के लिए दो योजनाओं का अलग-अलग आधार

सरकार के इस फैसले के बाद हिमाचल में गरीब परिवारों के लिए कल्याण की तस्वीर भी दो स्तरों पर दिखाई देगी. बीपीएल योजना केंद्र के निर्धारित कोटे और नियमों के तहत जारी रहेगी, जिसमें गरीब परिवारों को पहले की तरह ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा, जबकि मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत प्रदेश सरकार अपने स्तर पर अति निर्धन परिवारों योजनाओं का लाभ देगी. इस नई योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता जैसे प्रावधान इसे बीपीएल से अलग एक लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजना का स्वरूप देगी. ऐसे में 2 अक्टूबर के बाद हिमाचल में गरीब परिवारों के लिए दो अलग-अलग व्यवस्थाएं एक साथ काम करती नजर आएंगी.

अपना परिवार सुखी परिवार
अपना परिवार सुखी परिवार (ETV Bharat)

ग्राम सभा से वापस ली गई थी शक्तियां

हिमाचल में पहले बीपीएल सूची में परिवारों को शामिल और बाहर करने का अधिकार पहले भी ग्राम सभा के पास था, लेकिन प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अति निर्धन परिवारों के चयन को लेकर 19 मार्च 2025 से जारी पत्र के बाद ग्राम सभा से बीपीएल सूची में परिवारों को शामिल करने और बाहर करने की शक्तियां छीन ली गई थी. अब भविष्य में सूची में किसी भी प्रकार का बदलाव ग्राम सभा और निर्धारित विभागीय नियमों के तहत ही संभव होगा. इसको लेकर अब फिर से ग्राम सभा को शक्तियां दी गई हैं. इससे एक ओर पुराने पात्र परिवारों की स्थिति सुरक्षित रहेगी, वहीं दूसरी ओर नए परिवारों को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया भी निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ेगी.

केंद्र से बीपीएल के लिए इतना कोटा फिक्स

केंद्र ने हिमाचल के लिए वर्ष 2006-2007 में BPL परिवारों के लिए टारगेट फिक्स किया है, जिसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2002-03 में परिवारों का सर्वे किया था. उस दौरान प्रदेश में कुल परिवारों की संख्या 11,82,926 थी, जिसमें केंद्र ने 2,82,370 परिवारों को BPL सूची में शामिल किए जाने का कोटा तय किया था. इसमें जिले के हिसाब से आंकड़ा देखें तो बिलासपुर के लिए 17,337 का टारगेट फिक्स किया गया था. इसी तरह से चंबा जिले के लिए 46,393, हमीरपुर के लिए 19,514, कांगड़ा के लिए 63,250, कुल्लू के लिए 2,824, किन्नौर के लिए 11,267, लाहौल स्पीति के लिए 2,400, मंडी के लिए 41,339, शिमला के लिए 31,682, सिरमौर के लिए 13,695, सोलन के लिए 17,478 और ऊना जिले के लिए 15,191 का कोटा निर्धारित था. वहीं वर्तमान में बीपीएल परिवारों की संख्या 2,61,335 है.

कौन कर सकता है आवेदन (ETV Bharat)
कौन कर सकता है आवेदन (ETV Bharat)

नई योजना में ये परिवार होंगे शामिल

मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के समावेशन मानदंड में छह श्रेणियां निर्धारित की गई हैं. इनमें ऐसे परिवार जिनमें 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हों, अथवा जिनमें केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन सदस्य हों और 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो. ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो और जिनमें 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो. इसमें विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं शामिल होंगी. ऐसे परिवार जिनके मुखिया में 40 प्रतिशत विकलांगता हो. ऐसे परिवार जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम एक दिन काम किया हो. ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित होने के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गए हों. ऐसे परिवार जिनका कमाने वाला सदस्य किसी दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण स्थायी रूप से दिव्यांग अथवा चलने फिरने में असमर्थ हो गया हो उन्हें अपना परिवार सुखी परिवार योजना में शामिल किया जाएगा.

ये परिवार योजना से होंगे बाहर

मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना में आयकर देने वाले, परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 75 हजार से अधिक होने पर परिवार योजना से बाहर हो जाएगा, जिन परिवारों के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है, वो इस योजना के पात्र नहीं होंगे. वहीं, जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी या निजी नौकरी में है, उसे भी योजना से बाहर रखा जाएगा.

अपना परिवार सुखी परिवार योजना
अपना परिवार सुखी परिवार योजना (ETV Bharat)

75 हजार की आय सीमा सबसे अहम

दस्तावेज में दिए उदाहरण के मुताबिक यदि किसी परिवार के सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा में कम से कम एक दिन काम किया है तो वह समावेशन मानदंड पूरा करता है और पात्र परिवारों के पूल में आ सकता है, लेकिन यदि इस परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक पाई जाती है तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा. वहीं यदि वार्षिक आय 75 हजार रुपये या उससे कम है और परिवार पर कोई दूसरा बहिष्करण मानदंड लागू नहीं होता, तो उसे योजना के लिए अंतिम पात्र परिवार माना जाएगा.

बीपीएल और अपना परिवार सुखी परिवार योजना में क्या है अंतर?

मुख्यमंत्री 'अपना परिवार सुखी परिवार' योजना प्रदेश सरकार की अपनी योजना है. इसका उद्देश्य उन अति निर्धन परिवारों तक सरकारी मदद पहुंचाना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद बीपीएल सूची में शामिल नहीं हो पाए. वहीं, बीपीएल योजना भी गरीब परिवारों के कल्याण के लिए शुरू की गई है, लेकिन इस योजना में सूची के तहत केंद्र सरकार की व्यवस्था के अनुसार गरीब परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है. इसके लिए देश के सभी राज्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक तय कोटा निर्धारित किया गया है, लेकिन सीमित संख्या के कारण कई जरूरतमंद परिवार BPL सूची से बाहर रह जाते हैं. इसको देखते हुए ही प्रदेश सरकार अति निर्धन परिवारों को अपनी योजना के दायरे में ला रही है, जिनके लिए प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी.

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