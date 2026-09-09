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अब इन परिवारों को भी मिलेगी 300 यूनिट बिजली और महिलाओं को 1500, 20 सितंबर से पहले कर लें ये काम

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अगर आपका नाम पुरानी बीपीएल सूची में शामिल तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. सरकार ने ऐसे परिवारों को एक बार फिर बड़ा मौका दिया है. खास बात यह है कि पंचायत स्तर पर पुरानी बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को अपना परिवार सुखी परिवार योजना में शामिल करने के लिए आवेदनों की अधिकतम या न्यूनतम संख्या की कोई सीमा तय नहीं की गई है. यानी पात्र परिवार आवेदन करते हैं तो पंचायत स्तर पर उनका आवेदन रोका नहीं जाएगा.

दरअसल, प्रदेश सरकार की 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार' योजना के तहत पुरानी बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है. इसके लिए सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को भी दोबारा आवेदन करने का अवसर दिया है. इसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे. इसके बाद पंचायत स्तर पर प्राप्त आवेदनों की जांच और प्रक्रिया पूरी कर 25 सितंबर तक सूची को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि प्रदेश में अभी बीपीएल परिवारों की संख्या 261,335 है.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि 'बीपीएल सूची में शामिल परिवार भी मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आखिरी तारीख 20 सितंबर निर्धारित की गई है.'

2 अक्टूबर को बड़ा ऐलान

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीपीएल सूची में शामिल होने के बाद इन परिवारों को क्या मिलेगा? सरकार की योजना के मुताबिक, पात्र परिवारों को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ बिजली के बिल में भी बड़ी राहत देने की तैयारी है. ऐसे में सरकार इस योजना को जरूरतमंद परिवारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देख रही है. इसी कड़ी में 2 अक्टूबर को सोलन जिला से योजना के लाभ को लेकर बड़ा ऐलान किए जाने की तैयारी है.