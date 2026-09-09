अब इन परिवारों को भी मिलेगी 300 यूनिट बिजली और महिलाओं को 1500, 20 सितंबर से पहले कर लें ये काम
सरकार ने पुरानी BPL सूची में शामिल परिवारों को 'अपना परिवार सुखी परिवार' योजना से जुड़ने का मौका दिया है. 20 सितंबर तक करें आवेदन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 8:12 AM IST|
Updated : September 9, 2026 at 8:27 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अगर आपका नाम पुरानी बीपीएल सूची में शामिल तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. सरकार ने ऐसे परिवारों को एक बार फिर बड़ा मौका दिया है. खास बात यह है कि पंचायत स्तर पर पुरानी बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को अपना परिवार सुखी परिवार योजना में शामिल करने के लिए आवेदनों की अधिकतम या न्यूनतम संख्या की कोई सीमा तय नहीं की गई है. यानी पात्र परिवार आवेदन करते हैं तो पंचायत स्तर पर उनका आवेदन रोका नहीं जाएगा.
दरअसल, प्रदेश सरकार की 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार' योजना के तहत पुरानी बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है. इसके लिए सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को भी दोबारा आवेदन करने का अवसर दिया है. इसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे. इसके बाद पंचायत स्तर पर प्राप्त आवेदनों की जांच और प्रक्रिया पूरी कर 25 सितंबर तक सूची को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि प्रदेश में अभी बीपीएल परिवारों की संख्या 261,335 है.
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि 'बीपीएल सूची में शामिल परिवार भी मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आखिरी तारीख 20 सितंबर निर्धारित की गई है.'
2 अक्टूबर को बड़ा ऐलान
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीपीएल सूची में शामिल होने के बाद इन परिवारों को क्या मिलेगा? सरकार की योजना के मुताबिक, पात्र परिवारों को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ बिजली के बिल में भी बड़ी राहत देने की तैयारी है. ऐसे में सरकार इस योजना को जरूरतमंद परिवारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देख रही है. इसी कड़ी में 2 अक्टूबर को सोलन जिला से योजना के लाभ को लेकर बड़ा ऐलान किए जाने की तैयारी है.
20 सितंबर के बाद शुरू होगी अगली प्रक्रिया
पुरानी बीपीएल सूची में शामिल परिवारों समेत पात्र परिवारों को 20 सितंबर तक आवेदन करने का मौका दिया गया है. इसके बाद प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया पूरी कर 25 सितंबर तक सूची फाइनल करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार की ओर से इसके बाद लाभार्थी परिवारों को योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी, जिसको लेकर अब लोगों की नजर 2 अक्टूबर पर है. सोलन जिला से होने वाले संभावित ऐलान में सरकार इन परिवारों को मिलने वाली राहत का औपचारिक तौर पर ऐलान करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना में शामिल इन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 21 से 59 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा करेंगे.
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