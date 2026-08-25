हिमाचल में क्या है बीपीएल का पैमाना और कितने हैं BPL परिवार?
प्रदेश में बीपीएल परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से खाद्यान्न, शिक्षा और आवास सहायता जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 2:52 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में 2,61,335 परिवार वर्तमान में बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में शामिल हैं. इन परिवारों को सरकार की ओर से अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न, शिक्षा और आवास जैसी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है. विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र में शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने सरकार से प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या और इनके चयन के लिए तय मापदंडों को लेकर सवाल पूछा था. पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी.
सरकार ने लिखित जवाब में बताया कि बीपीएल परिवारों के चयन की सर्वे प्रक्रिया भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर वर्ष 2002-03 में शुरू हुई थी. वर्ष 2007 में ग्राम सभाओं की मंजूरी के बाद बीपीएल सूचियों को अंतिम रूप दिया गया. हालांकि, समय के साथ सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए नए मानदंड भी तय किए हैं.
किन परिवारों को BPL सूची में शामिल नहीं किया जाता?
- परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो.
- परिवार की कुल सालाना आय ₹75,000 से अधिक हो.
- परिवार के पास एक हेक्टेयर से अधिक जमीन हो.
- परिवार का कोई सदस्य नियमित सरकारी, अर्ध-सरकारी या नियमित वेतन वाली नौकरी में हो.
इन परिवारों को BPL के लिए माना जाएगा पात्र
- 27 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चों वाला परिवार.
- ऐसा परिवार जिसमें केवल 59 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग हों और 27 से 59 वर्ष की उम्र का कोई सक्षम कमाने वाला सदस्य न हो.
- महिला मुखिया वाला परिवार, जिसमें 27 से 59 वर्ष की उम्र का कोई सक्षम सदस्य आजीविका कमाने के लिए उपलब्ध न हो. इसमें विधवा, परित्यक्त, तलाकशुदा और अविवाहित महिलाएं भी शामिल हैं.
- परिवार में 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाला सदस्य हो.
- परिवार के वयस्क सदस्य मुख्य रूप से मजदूरी पर निर्भर हों और पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम एक दिन मनरेगा या अन्य अधिसूचित मजदूरी आधारित रोजगार योजना में काम किया हो.
- परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य गंभीर बीमारी, दुर्घटना, रीढ़ की चोट या अन्य कारणों से स्थायी रूप से आजीविका कमाने में असमर्थ हो.
सरकार ने विधानसभा में बताया कि नवीनतम प्रक्रिया के तहत पात्र परिवारों के चयन के लिए सर्वेक्षण आठवें चरण तक पूरा हो चुका है, लेकिन इन सूचियों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है. वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2,61,335 परिवार बीपीएल सूची में चयनित हैं. इन परिवारों को विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से खाद्यान्न, शिक्षा और आवास सहायता जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं.
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