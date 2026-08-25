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हिमाचल में क्या है बीपीएल का पैमाना और कितने हैं BPL परिवार?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 2,61,335 परिवार वर्तमान में बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में शामिल हैं. इन परिवारों को सरकार की ओर से अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न, शिक्षा और आवास जैसी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है. विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र में शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने सरकार से प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या और इनके चयन के लिए तय मापदंडों को लेकर सवाल पूछा था. पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी.

विधायक केवल सिंह पठानिया (FB@Kewal-Singh-Pathania)

सरकार ने लिखित जवाब में बताया कि बीपीएल परिवारों के चयन की सर्वे प्रक्रिया भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर वर्ष 2002-03 में शुरू हुई थी. वर्ष 2007 में ग्राम सभाओं की मंजूरी के बाद बीपीएल सूचियों को अंतिम रूप दिया गया. हालांकि, समय के साथ सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए नए मानदंड भी तय किए हैं.