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बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट पर 24 टीचर्स का इंक्रीमेंट रोका, हिमाचल शिक्षा विभाग का 24 शिक्षकों पर एक्शन

खराब परीक्षा परिणाम पर शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दसवीं और जमा दो की बोर्ड परीक्षाओं में खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों पर स्कूल शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम 25 प्रतिशत से भी कम रहने पर विभाग ने पहले चरण में 24 शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) रोकने के आदेश जारी किए हैं. इनमें 18 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) और छह प्रवक्ता शामिल हैं. विभाग की इस कार्रवाई से उन शिक्षकों में हड़कंप मच गया है, जिनके विषयों का परीक्षा परिणाम निर्धारित मानकों से काफी नीचे रहा है. विभाग ने संबंधित शिक्षकों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा था. जवाबों का आकलन करने के बाद संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है. निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं.

50 शिक्षकों को नोटिस, 24 पर हुई कार्रवाई