बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट पर 24 टीचर्स का इंक्रीमेंट रोका, हिमाचल शिक्षा विभाग का 24 शिक्षकों पर एक्शन
स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के तहत नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 2:14 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में दसवीं और जमा दो की बोर्ड परीक्षाओं में खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों पर स्कूल शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम 25 प्रतिशत से भी कम रहने पर विभाग ने पहले चरण में 24 शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) रोकने के आदेश जारी किए हैं. इनमें 18 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) और छह प्रवक्ता शामिल हैं. विभाग की इस कार्रवाई से उन शिक्षकों में हड़कंप मच गया है, जिनके विषयों का परीक्षा परिणाम निर्धारित मानकों से काफी नीचे रहा है. विभाग ने संबंधित शिक्षकों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा था. जवाबों का आकलन करने के बाद संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है. निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं.
50 शिक्षकों को नोटिस, 24 पर हुई कार्रवाई
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड परीक्षाओं में 25 प्रतिशत से कम परिणाम देने वाले कुल 50 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे. इनमें से फिलहाल 24 शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया है. शेष शिक्षकों के जवाबों का आकलन किया जा रहा है. विभाग के अनुसार, अन्य शिक्षकों के जवाब मिलने और उनका परीक्षण पूरा होने के बाद उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में खराब परीक्षा परिणाम देने वाले अन्य शिक्षक भी विभागीय कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं.
प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों की एसीआर में दर्ज होगी प्रतिकूल प्रविष्टि
विभागीय कार्रवाई के तहत प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों के खराब कार्य प्रदर्शन को उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में दर्ज किया जाएगा. वहीं, अन्य श्रेणियों के शिक्षकों की एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी. एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज होने से संबंधित प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों के पदोन्नति के अवसर भी प्रभावित हो सकते हैं.
एसएमसी शिक्षकों पर भी कार्रवाई की तैयारी
स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के तहत नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. विभाग का रुख स्पष्ट है कि बोर्ड परीक्षाओं में खराब परिणाम देने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी. फिलहाल 24 शिक्षकों पर कार्रवाई के बाद अब अन्य शिक्षकों के जवाबों की जांच पर नजर रहेगी. आकलन पूरा होने के साथ ही विभाग अगले चरण में भी कार्रवाई कर सकता है.
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