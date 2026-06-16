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हिमाचल बोर्ड 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए बड़ा अपडेट, सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, इन छात्रों को मिलेगा मौका

सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में कम्पार्टमेंट, एसेंशियल रिपीट, ऑप्शनल इम्प्रूवमेंट, एडिशनल सब्जेक्ट, डिप्लोमा होल्डर री-अपीयर और अन्य निर्धारित श्रेणियों के छात्र भाग ले सकेंगे.

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हिमाचल बोर्ड 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का शेड्यूल (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 9:43 PM IST

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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है. बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की अनुपूरक (सप्लीमेंट्री) परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है. ये परीक्षाएं 3 जुलाई 2026 से शुरू होंगी. इसका फायदा उन छात्रों को मिलेगा जो पिछली बोर्ड परीक्षा में पास नहीं हो पाए थे, अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं या किसी कारण से परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे.

3 से 16 जुलाई तक होंगी परीक्षाएं

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि सप्लीमेंट्री परीक्षाएं सुबह के सत्र में आयोजित की जाएंगी. परीक्षा का समय सुबह 8:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 3 जुलाई से शुरू होकर 10 जुलाई 2026 तक चलेंगी. वहीं जमा दो यानी 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 जुलाई से शुरू होकर 16 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएंगी. बोर्ड ने परीक्षा की पूरी डेटशीट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है.

इन छात्रों को मिलेगा परीक्षा में बैठने का मौका

बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में कम्पार्टमेंट, एसेंशियल रिपीट, ऑप्शनल इम्प्रूवमेंट, एडिशनल सब्जेक्ट, डिप्लोमा होल्डर री-अपीयर और अन्य निर्धारित श्रेणियों के छात्र भाग ले सकेंगे. इन परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों को अपना परिणाम सुधारने और आगे की पढ़ाई जारी रखने का एक और अवसर मिलेगा.

स्पेशल चांस वाले छात्रों के लिए निर्देश

बोर्ड ने उन छात्रों के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिन्होंने किसी कारणवश पहले परीक्षा नहीं दी थी या स्पेशल चांस के लिए आवेदन किया था. बोर्ड अध्यक्ष ने ऐसे छात्रों से अपील की है कि वे अपने आवेदन की स्थिति समय रहते जांच लें और परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा केंद्र में पहुंचना सुनिश्चित करें. ताकि परीक्षा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

परीक्षा व्यवस्था को लेकर बोर्ड ने की तैयारी

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा के सफल और पारदर्शी संचालन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं. बोर्ड का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. साथ ही परीक्षा से जुड़ी जानकारी और किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्रों और अभिभावकों की सहायता को हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं.

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने छात्रों से अपील की है कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे और बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से पूरा करवाया जाएगा.

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