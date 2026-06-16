ETV Bharat / state

हिमाचल बोर्ड 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए बड़ा अपडेट, सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, इन छात्रों को मिलेगा मौका

हिमाचल बोर्ड 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का शेड्यूल ( FILE@ETVBHARAT )