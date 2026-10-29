हिमाचल में पदयात्रा क्यों निकालने जा रही BJP? 30 अक्टूबर से शुरू होगा अभियान, कई बड़े नेता होंगे शामिल
भाजपा के अभियान के तहत प्रदेश में सभी संसदीय क्षेत्रों में पदयात्रा निकाली जाएगी. जिसमें भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 4:34 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक नवंबर से ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत पदयात्रा निकालने जा रही है. पार्टी का कहना है कि इन पदयात्राओं के जरिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस के विरोध और उसके सवालों का जवाब जनता के सामने रखा जाएगा. प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में होने वाले इन कार्यक्रमों में भाजपा के वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक शामिल होंगे.
'SIR को लेकर नकारात्मक माहौल बना रही कांग्रेस'
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने बताया कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर देश में नकारात्मक माहौल बनाने और लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का रवैया लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा कर रहा है. इसी के विरोध में भाजपा ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत पदयात्राएं आयोजित करने का फैसला लिया है. हालांकि, कांग्रेस की एसआईआर को लेकर आपत्तियों पर पार्टी का पक्ष अलग है.
#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh: BJP State President Rajeev Bindal said, "The Bharatiya Janata Party (BJP) in Himachal Pradesh is organizing padyatras at four locations: in Dharamshala on October 30, Shimla on November 1, Mandi on November 4, and Hamirpur on November 4. A large number of ordinary citizens are expected to take to the streets for these events...these events are being organized to raise public awareness. The Bharatiya Janata Party aims to alert the public and provide a fitting response to the attempts by the Congress and the INDIA alliance to create an atmosphere of chaos in India..."— ANI (@ANI) October 29, 2026
डॉ. राजीव बिंदल ने सवाल उठाया कि कांग्रेस मतदाता सूचियों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के रवैये से अवैध घुसपैठियों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल होने को लेकर सवाल खड़े होते हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस से अपनी आपत्तियों को स्पष्ट करने की मांग की. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में हर पात्र भारतीय नागरिक का नाम होना चाहिए, जबकि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होना चाहिए. साथ ही किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए.
धर्मशाला में होगी अभियान की शुरुआत
भाजपा के इस अभियान की शुरुआत 30 अक्टूबर यानी शुक्रवार को धर्मशाला से होगी. जहां पहली पदयात्रा आयोजित की जाएगी. इसमें सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, विधायक सुधीर शर्मा और विधायक पवन काजल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे.
पदयात्रा में असम के CM भी होंगे शामिल
इसके बाद एक नवंबर को शिमला संसदीय क्षेत्र की पदयात्रा आयोजित की जाएगी. इसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. उनके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे.
4 नवंबर को हमीरपुर और मंडी में पदयात्राएं
भाजपा के कार्यक्रम के अनुसार, 4 नवंबर को हमीरपुर में होने वाली पदयात्रा में सांसद अनुराग ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर और विधायक रणधीर शर्मा सहित कई नेता शामिल होंगे. इसी दिन मंडी में भी पदयात्रा निकाली जाएगी. इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक राकेश जमवाल, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और विधायक अनिल शर्मा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे.
लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया पर BJP का जोर
डॉ. बिंदल ने कहा कि एसआईआर जैसी चुनावी प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों को तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए. उन्होंने चुनाव आयोग की संवैधानिक भूमिका का सम्मान करने और मतदाता सूचियों में पारदर्शिता बनाए रखने की जरूरत बताई. भाजपा के अनुसार, इन पदयात्राओं के जरिए पार्टी अपना पक्ष जनता तक पहुंचाएगी. चारों संसदीय क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की तैयारी है.
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