ETV Bharat / state

हिमाचल में पदयात्रा क्यों निकालने जा रही BJP? 30 अक्टूबर से शुरू होगा अभियान, कई बड़े नेता होंगे शामिल

हिमाचल में BJP की पदयात्राओं का क्या है मकसद? ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक नवंबर से ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत पदयात्रा निकालने जा रही है. पार्टी का कहना है कि इन पदयात्राओं के जरिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस के विरोध और उसके सवालों का जवाब जनता के सामने रखा जाएगा. प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में होने वाले इन कार्यक्रमों में भाजपा के वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक शामिल होंगे.

'SIR को लेकर नकारात्मक माहौल बना रही कांग्रेस'