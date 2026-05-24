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पार्टी विरोधी गतिविधियों पर BJP का बड़ा एक्शन, 28 पदाधिकारियों से छीना संगठनात्मक दायित्व

शिमला: हिमाचल प्रदेश भाजपा ने पंचायत एवं जिला परिषद चुनावों के बीच संगठनात्मक अनुशासन को लेकर बड़ा कदम उठाया है. पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 28 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उनके संगठनात्मक दायित्वों से मुक्त कर दिया है. भाजपा का कहना है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संगठन के हितों से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता.

पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह निर्णय वरिष्ठ नेताओं से चर्चा और प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की अनुमति के बाद लिया गया है. भाजपा नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि जिला परिषद चुनावों में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ना संगठनात्मक अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक थी.

'संगठन सर्वोपरि, अनुशासन से समझौता नहीं'

भाजपा ने अपने बयान में कहा कि पार्टी एक विचार आधारित संगठन है, जहां अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादा सर्वोच्च मानी जाती है. पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरना सीधे तौर पर संगठन विरोधी गतिविधि की श्रेणी में आता है. ऐसे मामलों में कार्यवाही कर कार्यकर्ताओं के बीच स्पष्ट संदेश देना जरूरी है कि संगठन के निर्णयों का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है. पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा की ताकत उसकी संगठनात्मक एकजुटता और अनुशासन में निहित है. यदि कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता संगठन के अधिकृत निर्णयों के विपरीत कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई स्वाभाविक है.

इन पदाधिकारियों को दायित्वों से किया मुक्त

कार्रवाई की जद में आने वालों में प्रदेश, जिला और मंडल स्तर के कई पदाधिकारी शामिल हैं. इनमें सरिता वर्मा (प्रदेश सोशल मीडिया सह-संयोजक, महिला मोर्चा), देवांश चंदेल (प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा), रोहित ठाकुर (प्रदेश सचिव युवा मोर्चा), वीना कपिल (प्रदेश सह-संयोजक शहरी निकाय प्रकोष्ठ), मनोज कुमार (प्रदेश सह-संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ), अनिल सैनी उर्फ डिम्पल (प्रदेश आईटी सह-संयोजक ओबीसी मोर्चा), विश्व बंधु शर्मा, विजय भाटिया, मीना वर्मा, सुमन चौहान, सुभाष चंद, सचिन महाजन, तिलक राज, संजय कुमार, कमलेश समरेक, सुधा कटोच, रजनी पीला, कमला भारद्वाज, रीता निराला, शुभम कपूर, देवराज, राजीव कुमार, दुष्यंत शर्मा, राकेश राणा, जुगल किशोर, ज्योति ठाकुर, करनैल सिंह और दुनीचंद धीमान प्रमुख रूप से शामिल हैं. ये सभी पदाधिकारी विभिन्न मोर्चों, प्रकोष्ठों, जिला इकाइयों और मंडल संगठनों में जिम्मेदारियां संभाल रहे थे.