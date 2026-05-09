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भाजपा का बड़ा एक्शन, अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर 6 कार्यकर्ता 6 साल के लिए निलंबित

भाजपा ने साफ कहा है कि पार्टी संगठन और अनुशासन सर्वोपरि है. पार्टी लाइन के खिलाफ कार्य करना स्वीकार नहीं किया जाएगा.

BJP WORKERS SUSPENDED HIMACHAL
हिमाचल भजापा ने 6 कार्यकर्ताओं को किया निलंबित (HIMACHAL BJP)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 8:29 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज और नगर निकाय चुनावों के बीच भाजपा ने अनुशासनहीनता को लेकर बड़ा कदम उठाया है. पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए छह नेताओं की प्राथमिक सदस्यता छह साल के लिए निलंबित कर दी है. भाजपा की इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

अनुशासन समिति की सिफारिश पर कार्रवाई

भाजपा की अनुशासन समिति ने जिला और मंडल स्तर से मिली शिकायतों पर गंभीर विचार-विमर्श किया. पार्टी ने इसे संगठनात्मक अनुशासन का गंभीर मामला मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश की. इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पार्टी संविधान के तहत संबंधित नेताओं की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए.

धर्मशाला और नाहन के नेताओं पर गिरी गाज

भाजपा द्वारा जारी कार्रवाई के तहत नगर निगम धर्मशाला और नगर परिषद नाहन से जुड़े नेताओं को निलंबित किया गया है. धर्मशाला नगर निगम के वार्ड नंबर 2 से पूर्व मेयर ओंकार नेहरिया, वार्ड नंबर 6 से पूर्व डिप्टी मेयर तेजेंद्र कौर, वार्ड नंबर 8 से मंडल सचिव सरोज गुलेरिया, वार्ड नंबर 14 से बूथ अध्यक्ष मितुल शुक्ला और वार्ड नंबर 1 से महिला मोर्चा मंडल सचिव हिमांशी अग्रवाल पर कार्रवाई की गई है. इसके अलावा नगर परिषद नाहन के वार्ड नंबर 3 से लीला सैनी की प्राथमिक सदस्यता भी निलंबित कर दी गई है.

BJP Workers Suspended himachal
भजापा ने 6 कार्यकर्ताओं को किया निलंबित (HIMACHAL BJP)

भाजपा ने दिया साफ संदेश

भाजपा ने साफ कहा है कि पार्टी संगठन और अनुशासन सर्वोपरि है. अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ना या पार्टी लाइन के खिलाफ कार्य करना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा. पार्टी नेतृत्व ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है और संगठनात्मक मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील

भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है. पार्टी ने कहा कि आगामी पंचायतीराज और नगर निकाय चुनावों में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करें. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि संगठन की मजबूती और अनुशासन ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है.

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