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भाजपा का बड़ा एक्शन, अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर 6 कार्यकर्ता 6 साल के लिए निलंबित

हिमाचल भजापा ने 6 कार्यकर्ताओं को किया निलंबित ( HIMACHAL BJP )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज और नगर निकाय चुनावों के बीच भाजपा ने अनुशासनहीनता को लेकर बड़ा कदम उठाया है. पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए छह नेताओं की प्राथमिक सदस्यता छह साल के लिए निलंबित कर दी है. भाजपा की इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

अनुशासन समिति की सिफारिश पर कार्रवाई

भाजपा की अनुशासन समिति ने जिला और मंडल स्तर से मिली शिकायतों पर गंभीर विचार-विमर्श किया. पार्टी ने इसे संगठनात्मक अनुशासन का गंभीर मामला मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश की. इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पार्टी संविधान के तहत संबंधित नेताओं की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए.

धर्मशाला और नाहन के नेताओं पर गिरी गाज

भाजपा द्वारा जारी कार्रवाई के तहत नगर निगम धर्मशाला और नगर परिषद नाहन से जुड़े नेताओं को निलंबित किया गया है. धर्मशाला नगर निगम के वार्ड नंबर 2 से पूर्व मेयर ओंकार नेहरिया, वार्ड नंबर 6 से पूर्व डिप्टी मेयर तेजेंद्र कौर, वार्ड नंबर 8 से मंडल सचिव सरोज गुलेरिया, वार्ड नंबर 14 से बूथ अध्यक्ष मितुल शुक्ला और वार्ड नंबर 1 से महिला मोर्चा मंडल सचिव हिमांशी अग्रवाल पर कार्रवाई की गई है. इसके अलावा नगर परिषद नाहन के वार्ड नंबर 3 से लीला सैनी की प्राथमिक सदस्यता भी निलंबित कर दी गई है.