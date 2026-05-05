भाजपा ने जिला परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवार उतारे, यहां देखें सूची
उम्मीदवारों के चयन से पहले मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर व्यापक चर्चा की गई. भाजपा ने महिलाओं और युवाओंको भी मौका दिया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 3:20 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पूरे प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की विस्तृत सूची जारी कर दी है, जबकि कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह इन चुनावों में आधिकारिक प्रत्याशी नहीं उतारेगी. ऐसे में चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है.
पार्टी ने शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा समेत लगभग सभी जिलों में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. इससे BJP ने पंचायत स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने का संकेत दिया है. वहीं कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव में उतरने का आह्वान भी किया गया है.
BJP ने बताया कि उम्मीदवारों के चयन से पहले मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर व्यापक चर्चा की गई. पार्टी ने निष्ठा, जनसेवा का अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और स्थानीय स्वीकार्यता को प्राथमिकता दी है. सूची में महिलाओं, युवाओं और अनुभवी कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया गया है, जिससे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति साफ दिखती है.
कांग्रेस की अलग रणनीति
दूसरी ओर कांग्रेस ने इन चुनावों को गैर-दलीय आधार पर लड़ने का निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि पार्टी की ओर से कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं होगा. कांग्रेस की इस रणनीति को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है, क्योंकि BJP खुलकर मैदान में उतर चुकी है.
मुकाबला होगा रोचक
एक तरफ BJP पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस की गैर-दलीय रणनीति चुनाव को अलग दिशा दे सकती है. ऐसे में जिला परिषद चुनावों में स्थानीय समीकरण और व्यक्तिगत प्रभाव अहम भूमिका निभा सकते हैं.
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