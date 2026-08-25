राष्ट्रीय गान के अपमान पर BJP ने जारी किया VIDEO, कहा- झूठ बोलने के लिए सीएम सुक्खू मांगे माफी
भाजपा ने कहा कि यदि सरकार के पास राष्ट्रगान के अपमान का कोई ठोस प्रमाण था तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 6:14 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रीय गान को लेकर चल रहा विवाद अब और बढ़ गया है. भाजपा विधायक दल ने सदन के अंदर का वीडियो जारी कर कांग्रेस सरकार के उन आरोपों को खारिज किया है, जिनमें भाजपा विधायकों पर राष्ट्रीय गान के अपमान का आरोप लगाया गया था. भाजपा नेताओं का कहना है कि विधायकों ने राष्ट्रगान का पूरा सम्मान किया और किसी भी तरह से इसका अपमान नहीं किया.
वीडियो जारी कर भाजपा ने रखा अपना पक्ष
भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार, सुधीर शर्मा सहित अन्य विधायकों ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर इस मुद्दे को लेकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया. भाजपा नेताओं ने कहा कि सदन के अंदर की वास्तविक स्थिति अब वीडियो के माध्यम से सामने आ गई है. इससे स्पष्ट है कि भाजपा विधायकों ने राष्ट्रगान के प्रति पूरा सम्मान दिखाया. भाजपा नेताओं ने दावा किया कि राष्ट्रगान के दौरान भाजपा विधायक अपनी सीटों पर मौजूद थे और राष्ट्रगान पूरा होने तक उसका सम्मान किया गया. उनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया और भाजपा विधायकों पर राष्ट्रगान के अपमान जैसे गंभीर आरोप लगाए.
कांग्रेस पर गलत प्रचार का आरोप
विपिन सिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सहित सत्तापक्ष के नेताओं ने विधानसभा के भीतर और बाहर इस मामले को लेकर ऐसे बयान दिए, जिससे जनता के बीच विपक्ष के खिलाफ गलत संदेश गया. भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को जिला स्तर तक पहुंचाकर धरने और प्रदर्शन करवाए और भाजपा विधायकों को बदनाम करने का प्रयास किया.
CM से माफी मांगने की मांग
भाजपा नेताओं ने कहा कि यदि सरकार के पास राष्ट्रगान के अपमान का कोई ठोस प्रमाण था तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए था. अब सदन के अंदर का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है. भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं से अपने आरोप वापस लेने और सदन के भीतर माफी मांगने की मांग की.
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