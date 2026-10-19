वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण में नहीं पहुंचे CM सुक्खू, बिंदल बोले- BJP की चिंता छोड़ कांग्रेस अपनी गुटबाजी संभाले
बिंदल ने कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह की टिप्पणी का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 5:28 PM IST
शिमला: शिमला जिले के सराहन में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के शामिल नहीं होने पर सियासत गरमा गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इस गैरमौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी मतभेद होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भाजपा पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी पार्टी और संगठन की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए.
बिंदल ने कहा कि वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. ऐसे वरिष्ठ नेता की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का शामिल नहीं होना कई सवाल खड़े करता है. बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर चल रहे मतभेद अब सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे हैं.
भाजपा पर गुटबाजी के आरोप लगाने पर कांग्रेस को घेरा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस के नेता पिछले चार वर्षों से भाजपा में गुटबाजी होने के आरोप लगाते रहे हैं. उनके अनुसार, इन आरोपों के जरिए सरकार की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश की जाती रही है. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा पर सवाल उठाने के बजाय अपने संगठन में चल रहे मतभेदों पर जवाब देना चाहिए.
प्रतिभा सिंह की टिप्पणी का भी किया जिक्र
बिंदल ने कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह की उस टिप्पणी का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने रोहड़ू के एक कार्यक्रम में वीरभद्र सिंह की तस्वीर नहीं लगाए जाने पर आपत्ति जताई थी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इसे कांग्रेस के भीतर मतभेदों से जोड़ते हुए पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए.बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में लंबे समय से अंतर्विरोध चल रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस के छह वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का जिक्र करते हुए इसे पार्टी के भीतर असंतोष से जोड़ा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार और संगठन के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी पार्टी की स्थिति पर जवाब देने के बजाय भाजपा पर टिप्पणी करते हैं.
‘कांग्रेस अपने घर की चिंता करे’
बिंदल ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी बंद थी, बंद है और बंद रहेगी. कांग्रेस अपने घर की चिंता करे.” उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता पिछले चार वर्षों में सरकार की कार्यप्रणाली से परेशान रही है और अब जनता आर-पार के मूड में है. उन्होंने कहा कि भाजपा जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी.
पोलिंग बूथों को मजबूत करने में जुटी भाजपा
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच डॉ. बिंदल ने भाजपा की संगठनात्मक तैयारियों की जानकारी भी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में हुई समीक्षा बैठक में संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई. भाजपा प्रदेश के करीब 8,000 पोलिंग बूथों पर संगठन को मजबूत करने के अभियान में जुटी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के 171 मंडलों में 171 अनुभवी विस्तारकों को तैनात किया गया है. ये विस्तारक बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय और संगठित करने का काम कर रहे हैं. पार्टी का लक्ष्य प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 50 से 75 कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करना है, ताकि संगठन की गतिविधियों को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके.
बिंदल ने काह कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा दस दिवसीय संगठनात्मक प्रवास पर निकलेंगे. दौरे की शुरुआत रामपुर से होगी और यह जनजातीय क्षेत्रों से होते हुए भरमौर तक पहुंचेगा. इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा. उन्होंने कहा कि भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश सह-प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुदर्शना सिंह का दूसरा संगठनात्मक प्रवास 25 से 29 अक्टूबर तक कांगड़ा जिले में प्रस्तावित है. इस दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी. बिंदल ने कहा कि भाजपा संगठन को मजबूत करने के साथ प्रदेश के जनहित से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी.
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