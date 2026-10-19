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वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण में नहीं पहुंचे CM सुक्खू, बिंदल बोले- BJP की चिंता छोड़ कांग्रेस अपनी गुटबाजी संभाले

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ( ETV BHARAT )

शिमला: शिमला जिले के सराहन में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के शामिल नहीं होने पर सियासत गरमा गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इस गैरमौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी मतभेद होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भाजपा पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी पार्टी और संगठन की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए.

बिंदल ने कहा कि वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. ऐसे वरिष्ठ नेता की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का शामिल नहीं होना कई सवाल खड़े करता है. बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर चल रहे मतभेद अब सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे हैं.