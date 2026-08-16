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'वंदे मातरम् का अपमान नहीं होगा सहन, माफी मांगे कांग्रेस, दोषी नेताओं के खिलाफ हो कानूनी कार्रवाई'

नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस नेतृत्व पर 'वंदे मातरम्' के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए.

मंडी में प्रदर्शन के दौरान जयराम ठाकुर
मंडी में प्रदर्शन के दौरान जयराम ठाकुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 9:54 PM IST

3 Min Read
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मंडी/शिमला: 'वंदे मातरम्' के कथित अपमान को लेकर हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मंडी में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जबकि शिमला में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीटीओ पर धरना देकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान 'वंदे मातरम्' के गायन को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी, वह राष्ट्रीय गीत के सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला है.

मंडी में जयराम ठाकुर की अगुवाई में प्रदर्शन

मंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला भाजपा कार्यालय राजमहल से कैंडल मार्च निकाला और चौहट्टा बाजार स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय गांधी भवन के बाहर पहुंचकर संपूर्ण 'वंदे मातरम्' का गायन किया. इस दौरान कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा ने कथित अपमान के लिए जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई.

'राष्ट्रीय गीत का सम्मान जरूरी'

गांधी भवन के बाहर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि 15 अगस्त को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आयोजित कार्यक्रम में 'वंदे मातरम्' के गायन को बीच में रोकने का प्रयास किया गया. उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर इशारा किया, जिसके बाद असमंजस की स्थिति बनी. जयराम ने कहा कि 'वंदे मातरम्' देश के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रभावना से जुड़ा हुआ है. भाजपा नेता ने कहा कि यदि जांच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा राष्ट्रीय गीत के अपमान की पुष्टि होती है तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय भावना से जुड़े मुद्दों पर समझौता नहीं करेगी.

शिमला में भाजपा युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन

इसी मुद्दे को लेकर शिमला में भाजपा युवा मोर्चा ने सीटीओ पर धरना-प्रदर्शन किया. भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री सुशील कड़शोली ने कांग्रेस नेतृत्व पर 'वंदे मातरम्' के अपमान का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान किसी राजनीतिक विचारधारा का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए राष्ट्र सम्मान का विषय है. उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम्' स्वतंत्रता आंदोलन और देश की राष्ट्रीय चेतना से गहराई से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रभावना जगाने का काम किया. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस संगठन के ऐतिहासिक अधिवेशनों में कभी 'वंदे मातरम्' गूंजा करता था, उसी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर आज इसके अपमान के आरोप लग रहे हैं.

शिमला में भाजपा युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन
शिमला में भाजपा युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन (ETV BHARAT)

भाजपा नेताओं ने कहा कि 'वंदे मातरम्' करोड़ों भारतीयों की भावनाओं और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से जुड़ा है. मंडी और शिमला दोनों जगह हुए प्रदर्शनों में भाजपा ने मांग की कि पूरे मामले की जांच हो और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए. वहीं, भाजपा युवा मोर्चा ने सोनिया गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग भी उठाई.

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