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'राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को कैबिनेट से बर्खास्त करे सरकार', सेना पर टिप्पणी को लेकर भाजपा ने विधानसभा में किया प्रदर्शन

जगत सिंह नेगी की टिप्पणी पर विधानसभा में हंगामा ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर हिमाचल प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. इस मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक दल ने आज विधानसभा परिसर में मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग उठाई. भाजपा विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जगत सिंह नेगी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री की टिप्पणी से सेना के सम्मान और जवानों के मनोबल को ठेस पहुंची है.

मीडिया से बातचीत में जयराम ने कहा कि विपक्ष ने पहले इस मुद्दे को सदन में उठाया था और सभापति से विवादित टिप्पणी को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने का आग्रह किया था. उस समय रिकॉर्ड की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था. हालांकि, विवादित टिप्पणी अब भी सदन की कार्यवाही में दर्ज है. उन्होंने कहा कि मंत्री ने न तो सदन में माफी मांगी है और न ही टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाया गया है.