'राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को कैबिनेट से बर्खास्त करे सरकार', सेना पर टिप्पणी को लेकर भाजपा ने विधानसभा में किया प्रदर्शन
भाजपा ने आरोप लगाया कि मंत्री पहले भी सेना, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 12:38 PM IST
धर्मशाला: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर हिमाचल प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. इस मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक दल ने आज विधानसभा परिसर में मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग उठाई. भाजपा विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जगत सिंह नेगी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री की टिप्पणी से सेना के सम्मान और जवानों के मनोबल को ठेस पहुंची है.
मीडिया से बातचीत में जयराम ने कहा कि विपक्ष ने पहले इस मुद्दे को सदन में उठाया था और सभापति से विवादित टिप्पणी को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने का आग्रह किया था. उस समय रिकॉर्ड की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था. हालांकि, विवादित टिप्पणी अब भी सदन की कार्यवाही में दर्ज है. उन्होंने कहा कि मंत्री ने न तो सदन में माफी मांगी है और न ही टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाया गया है.
'मंत्री को संरक्षण दे रहे मुख्यमंत्री'
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर जगत सिंह नेगी को संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग अब केवल विवादित टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने तक सीमित नहीं है. मुख्यमंत्री को संबंधित मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए. जयराम ने आरोप लगाया कि मंत्री पहले भी सेना, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं.
जयराम ने सदन में राफेल और ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी विधायकों ने जब यह कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, तो मंत्री ने जवाब में कथित तौर पर कहा कि पाकिस्तान के नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के छक्के छुट गए थे. जयराम ने इस टिप्पणी को सेना के सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला बताया.
माफी न मांगने पर भी उठाए सवाल
मंत्री के माफी न मांगने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ने कहा कि सेना और जवानों के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले मंत्री को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है. उन्होंने दोहराया कि भाजपा इस मुद्दे पर अपना विरोध जारी रखेगी और सरकार से जगत सिंह नेगी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग करेगी.
विधानसभा सदन में कांग्रेस मंत्री जगत सिंह नेगी का यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के पराक्रम पर ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस ने फिर साबित कर दिया है कि उसके लिए राजनीति देश और जवानों के सम्मान से ऊपर है। आख़िर जब-जब देश की सुरक्षा और सेना के पराक्रम की बात आती है, तब-तब कांग्रेस के बयान पाकिस्तान की भाषा बोलते क्यों नज़र आते हैं?— BJP Himachal Pradesh (@BJP4Himachal) November 19, 2026
राफेल और ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले थे जगत नेगी?
दरअसल, बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नियम-67 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी. इसी दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राफेल विमान सौदे और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था. भाजपा की ओर से साझा किए गए वीडियो में मंत्री कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि- "700 करोड़ रुपये का राफेल विमान 2300 करोड़ रुपये में खरीदा गया. क्या वह कोई चांदी और सोने का जेट था, जिसकी कीमत इतनी अधिक थी." इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए नेगी ने कहा- "और क्या उस राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए. आप बताओ तो सही कहां छुड़ाए. अपने छक्के उल्टे छूट गए." मंत्री के इसी बयान पर भाजपा ने आपत्ति जताई है. पार्टी ने इसे भारतीय सेना का अपमान बताते हुए जगत सिंह नेगी से माफी मांगने की मांग की है. वहीं, नेगी ने आरोपों को खारिज करते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया है.
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