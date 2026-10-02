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सुक्खू सरकार ने प्रचार पर खर्च की एक हजार करोड़ से अधिक की राशि: राजीव बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रचार के बजाय बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दे सुक्खू सरकार.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 7:40 PM IST

4 Min Read
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हमीरपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर प्रचार के नाम पर सरकारी धन खर्च करने का आरोप लगाया है. हमीरपुर में शुक्रवार को प्रेसवार्ता के दौरान बिंदल ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में अब तक प्रचार-प्रसार पर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार विकास कार्यों के बजाय अपनी उपलब्धियों के प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है. बिंदल ने अपने पांच घंटे के सफर का हवाला देते हुए कहा कि इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री के 1000 से अधिक प्रचार पोस्टर दिखाई दिए.

'प्रचार पर कितना पैसा खर्च हुआ.. बताए सरकार'

राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है और इसी बीच बड़े स्तर पर होर्डिंग और प्रचार सामग्री पर पैसा खर्च किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि प्रचार पर कितना पैसा खर्च हुआ और इसका विभागवार व अभियानवार विवरण क्या है. बिंदल ने इसे सरकारी धन का दुरुपयोग बताया. वहीं, राज्य के बजट दस्तावेजों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने 11,965 करोड़ रुपये की शुद्ध उधारी का अनुमान रखा है.

बिंदल ने कहा कि एक तरफ सरकार प्रचार पर करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा कर रही है, जबकि दूसरी ओर आम लोगों को इलाज और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने हिमकेयर योजना और प्रदेश की सड़कों की स्थिति को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. बिंदल ने कहा कि सरकार को प्रचार के बजाय जनता की समस्याओं और विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए.

किशाऊ बांध को लेकर सरकार को घेरा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार और छह राज्यों के सहयोग से जुड़ी परियोजना है, लेकिन प्रदेश सरकार इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है. बिंदल ने सरकार से विकास परियोजनाओं को लेकर राजनीतिक श्रेय लेने के बजाय उनके काम और जनता को मिलने वाले लाभ पर ध्यान देने की बात कही.

पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

राजीव बिंदल ने हाल में हुए बीडीसी और जिला परिषद चुनावों को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि इन चुनावों में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है. बिंदल ने कहा कि नादौन में बीडीसी अध्यक्ष के चुनाव में लगातार देरी हो रही है और भाजपा के पास बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस जोड़तोड़ में जुटी है. उन्होंने दावा किया कि हमीरपुर जिले की पांच पंचायत समितियों में से चार के अध्यक्ष पद पर भाजपा की जीत हुई है.

मुख्यमंत्री के बयान पर बिंदल का पलटवार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से भाजपा में गुटबाजी को लेकर दिए गए बयानों पर भी बिंदल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रात को सपने देखते हैं और सुबह भाजपा के खिलाफ बयान दे देते हैं. बिंदल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री को अब जनता की समस्याओं और विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए.

'खिलाड़ियों को जल्द इनामी राशि दे सरकार'

एशियन गेम्स में हिमाचल के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से की गई इनाम की घोषणाओं पर भी बिंदल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश और हिमाचल का नाम रोशन किया है और उनकी हौसला अफजाई जरूरी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार की ओर से घोषित इनाम जल्द खिलाड़ियों को मिलेंगे. मुख्यमंत्री ने हाल में हिमाचल के एशियन गेम्स पदक विजेताओं के लिए कुल 5.33 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा की है.

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