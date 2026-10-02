ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार ने प्रचार पर खर्च की एक हजार करोड़ से अधिक की राशि: राजीव बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर प्रचार के नाम पर सरकारी धन खर्च करने का आरोप लगाया है. हमीरपुर में शुक्रवार को प्रेसवार्ता के दौरान बिंदल ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में अब तक प्रचार-प्रसार पर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार विकास कार्यों के बजाय अपनी उपलब्धियों के प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है. बिंदल ने अपने पांच घंटे के सफर का हवाला देते हुए कहा कि इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री के 1000 से अधिक प्रचार पोस्टर दिखाई दिए.