'तीन साल का जश्न या तीन साल की ठगी?', कांग्रेस सरकार के जश्न पर बिंदल का तंज

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है. बिंदल ने सरकार पर फिजूलखर्ची का आरोप लगाया है.

RAJEEV BINDAL
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 7:19 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर मंडी में आयोजित जश्न को लेकर सियासत तेज हो गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि सरकार को खुद समझ नहीं आ रहा कि जश्न किस बात का मनाया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के सवाल उठाने पर कार्यक्रम का नाम 'जश्न' से बदलकर 'संकल्प' कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने से तीन साल की नाकामियां नहीं बदलतीं. यह सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकने की कांग्रेस की नई चाल है.

कांग्रेस के संकल्पों पर सवाल

डॉ. बिंदल ने कहा कि, "चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने 1500 रुपये सम्मान राशि, 1 लाख सरकारी नौकरियां, 5 लाख रोजगार, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 100 रुपये लीटर दूध मूल्य और 700 करोड़ रुपये बेरोजगारों के लिए देने जैसे कई वादे किए थे. प्रदेश की जनता ने इन वादों पर विश्वास कर कांग्रेस को सत्ता दी. लेकिन तीन साल बाद भी इन संकल्पों में से एक भी पूरा नहीं हुआ. कांग्रेस के सारे वादे हवा-हवाई साबित हुए."

हर वर्ग समस्याओं से जूझ रहा

डॉ. बिंदल ने कहा कि, बेरोजगार युवा, कर्मचारी, आउटसोर्स स्टाफ और रिटायर्ड वर्ग मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. किसान भी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता को उम्मीदें दिखाईं लेकिन तीन वर्षों में कोई बड़ा वादा पूरा नहीं किया.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल (ETV Bharat)

कर्ज और खर्च पर भी उठाए सवाल

बिंदल ने कहा कि, सरकार ने तीन साल में लगभग 40,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया, जिससे कुल कर्ज 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया. उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्य और संस्थान बंद किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी पदों में कटौती की जा रही है. वहीं, दूसरी ओर, सरकार अपने कार्यक्रमों और समारोहों पर अधिक खर्च कर रही है. डॉ. बिंदल ने कहा कि जनता अब इन वादों और संकल्पों से गुमराह नहीं होगी और समय आने पर वोट से अपना जवाब देगी.

