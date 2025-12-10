ETV Bharat / state

'तीन साल का जश्न या तीन साल की ठगी?', कांग्रेस सरकार के जश्न पर बिंदल का तंज

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर मंडी में आयोजित जश्न को लेकर सियासत तेज हो गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि सरकार को खुद समझ नहीं आ रहा कि जश्न किस बात का मनाया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के सवाल उठाने पर कार्यक्रम का नाम 'जश्न' से बदलकर 'संकल्प' कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने से तीन साल की नाकामियां नहीं बदलतीं. यह सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकने की कांग्रेस की नई चाल है. कांग्रेस के संकल्पों पर सवाल डॉ. बिंदल ने कहा कि, "चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने 1500 रुपये सम्मान राशि, 1 लाख सरकारी नौकरियां, 5 लाख रोजगार, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 100 रुपये लीटर दूध मूल्य और 700 करोड़ रुपये बेरोजगारों के लिए देने जैसे कई वादे किए थे. प्रदेश की जनता ने इन वादों पर विश्वास कर कांग्रेस को सत्ता दी. लेकिन तीन साल बाद भी इन संकल्पों में से एक भी पूरा नहीं हुआ. कांग्रेस के सारे वादे हवा-हवाई साबित हुए." हर वर्ग समस्याओं से जूझ रहा