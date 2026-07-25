भाजपा ने सुक्खू सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रदेशव्यापी जनआंदोलन का ऐलान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनविरोधी और भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ भाजपा गांव-गांव और घर-घर तक जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 3:32 PM IST
शिमला: हिमाचल की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा मंडल स्तर से आंदोलन शुरू करने जा रही है. यह आंदोलन अगस्त महीने के पहले सप्ताह से शुरू होगा. शनिवार को भाजपा कार्यालय दीपकमल में बैठक कर इसकी रूपरेखा तैयार कर दी गई. बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य नेता मौजूद रहे. बैठक में कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित विशेष बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की जनविरोधी, वादाखिलाफी और भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में व्यापक जनआंदोलन शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अगस्त माह से मंडल स्तर पर प्रारंभ होगा और चरणबद्ध तरीके से विधानसभा, जिला तथा प्रदेश स्तर तक चलाया जाएगा.
'खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही जनता'
डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आज प्रदेश की जनता अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रही है. सरकार ने प्रदेशभर में स्कूलों, कॉलेजों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, कार्यालयों, पशु चिकित्सालयों और अन्य सरकारी संस्थानों पर ताले लगाने का काम किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों सहित आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भाजपा इन सभी जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी.
उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कें बदहाल हैं, बिजली और पानी के बिलों का बोझ लगातार बढ़ाया गया है. किसानों, बागवानों, महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए. कांग्रेस ने चुनाव के समय 10 गारंटियों का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद 100 से अधिक झूठ बोलकर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है. बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिला, महिलाओं को वादों का लाभ नहीं मिला और किसानों-बागवानों की समस्याएं लगातार बढ़ती गईं.
'गांव-गांव और घर-घर जाएगी भाजपा'
डॉ. बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज बनकर इन सभी मुद्दों को लेकर गांव-गांव और घर-घर पहुंचेगी. मंडल स्तर से शुरू होने वाला यह जनआंदोलन निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा और प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र तथा जिले में कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा का यह आंदोलन केवल सांकेतिक नहीं होगा, बल्कि तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक प्रदेश की इस जनविरोधी और भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंका जाता. भाजपा जनता के हितों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी और प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर लोकतांत्रिक आंदोलन चलाएगी.
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