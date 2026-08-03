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विधानसभा सत्र से पहले शिमला में जुटेंगे भाजपा के विधायक, सुक्खू सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति

भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है.

BJP MEETING SHIMLA
शिमला में होगी भाजपा विधायक दल की बैठक (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 6:37 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने जा रही है. इसी कड़ी में 4 अगस्त को शिमला में भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. बैठक में प्रदेश के सभी भाजपा विधायक शामिल होंगे और विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी. साथ ही जनहित से जुड़े विषयों और प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी विस्तार से चर्चा होगी.

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक 4 अगस्त 2026 को शाम 7 बजे होटल मरीना, शिमला में आयोजित होगी. बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे. इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे. प्रदेश के सभी भाजपा विधायक बैठक में हिस्सा लेकर विधानसभा सत्र की रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे.

विधानसभा सत्र की रणनीति पर रहेगा फोकस

रणधीर शर्मा ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा सत्र के लिए पार्टी की रणनीति तय करना है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के लगभग चार वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के विकास की रफ्तार धीमी हुई है और जनता कई मुद्दों पर निराश है. उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा के भीतर और बाहर तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरने का काम करेगी. उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, युवाओं से जुड़े मुद्दे, कर्मचारियों की समस्याएं, किसानों और बागवानों की परेशानियां, बंद किए गए संस्थान, बढ़ती महंगाई तथा प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी. पार्टी इन सभी मुद्दों को विधानसभा सत्र में प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रही है.

सरकार पर लगाए कई आरोप

रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चुनिंदा मामलों में कार्रवाई की जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है.

रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा विधायक दल जनता से जुड़े हर मुद्दे को मजबूती से विधानसभा में उठाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश हित से जुड़े मामलों पर सरकार से जवाब मांगेगी और कांग्रेस सरकार की नीतियों तथा फैसलों को जनता के सामने रखेगी. उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की आवाज बनकर संघर्ष जारी रखेगी.

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