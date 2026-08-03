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विधानसभा सत्र से पहले शिमला में जुटेंगे भाजपा के विधायक, सुक्खू सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने जा रही है. इसी कड़ी में 4 अगस्त को शिमला में भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. बैठक में प्रदेश के सभी भाजपा विधायक शामिल होंगे और विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी. साथ ही जनहित से जुड़े विषयों और प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी विस्तार से चर्चा होगी.

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक 4 अगस्त 2026 को शाम 7 बजे होटल मरीना, शिमला में आयोजित होगी. बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे. इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे. प्रदेश के सभी भाजपा विधायक बैठक में हिस्सा लेकर विधानसभा सत्र की रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे.

विधानसभा सत्र की रणनीति पर रहेगा फोकस

रणधीर शर्मा ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा सत्र के लिए पार्टी की रणनीति तय करना है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के लगभग चार वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के विकास की रफ्तार धीमी हुई है और जनता कई मुद्दों पर निराश है. उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा के भीतर और बाहर तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरने का काम करेगी. उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, युवाओं से जुड़े मुद्दे, कर्मचारियों की समस्याएं, किसानों और बागवानों की परेशानियां, बंद किए गए संस्थान, बढ़ती महंगाई तथा प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी. पार्टी इन सभी मुद्दों को विधानसभा सत्र में प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रही है.

सरकार पर लगाए कई आरोप