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हिमाचल में महिला आरक्षण पर सियासी घमासान, भाजपा ने किया जनाक्रोश रैली का ऐलान

प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल व अन्य ( ETV BHARAT )

शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि संसद में महिला आरक्षण बिल पास न होने से कांग्रेस की 'एंटी-वूमेन' मानसिकता उजागर हो गई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देने के लिए ऐतिहासिक पहल की, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इसे रोकने का काम किया.

शिमला: महिला आरक्षण बिल को लेकर देशभर में सियासत गरमा गई है और अब इसका असर हिमाचल प्रदेश में भी साफ दिखने लगा है. भाजपा ने कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शिमला में जनाक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया है. इस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ धोखा करने का गंभीर आरोप लगाया है. भाजपा महिला मोर्चा की ओर से 23 अप्रैल को शिमला के चौड़ा मैदान में जनाक्रोश पदयात्रा आयोजित की जाएगी. इस रैली में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है. पार्टी इसे महिलाओं के अधिकार और सम्मान की लड़ाई बता रही है.

डॉ. बिंदल ने कहा कि यह वह समय था जब देश की आधी आबादी को निर्णय लेने का अधिकार मिलना था, लेकिन कांग्रेस ने इस मौके को खत्म कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 40 वर्षों तक महिला आरक्षण को लटकाए रखा और अब जब इसे लागू करने का समय आया, तो वह इसके रास्ते में खड़ी हो गई.

पंचायत चुनाव ‘हाइजैक’ करने का आरोप

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने हिमाचल सरकार पर पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की और संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर किया. उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग को राज्यपाल को विस्तृत रिपोर्ट देनी पड़ी, जिसमें सरकार के सहयोग न करने की बात कही गई. बिंदल ने आरोप लगाया कि केंद्र से पंचायतों और नगर निकायों के लिए आए वित्त आयोग के फंड को भी राज्य सरकार ने अपने पास रोक लिया। इससे विकास कार्य प्रभावित हुए और स्थानीय प्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन हुआ.

चुनाव में जवाब देने की तैयारी

भाजपा ने साफ किया कि आने वाले चुनावों में जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी. पार्टी ने नगर निगम चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं और पदाधिकारियों की तैनाती शुरू कर दी है. भाजपा का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की निर्णायक लड़ाई है, जो आने वाले समय में और तेज होगी.

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