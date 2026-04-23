Women Reservation Bill: सड़कों पर उतरी BJP महिला मोर्चा, कांग्रेस पर लगाए विश्वासघात के आरोप
महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने जन आक्रोश रैली निकाली और कांग्रेस व विपक्षी दलों पर विश्वासघात के आरोप लगाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 4:05 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 4:54 PM IST
शिमला: देशभर में महिला आरक्षण बिल पास न होने को लेकर सियासत गरमाई हुई है. भाजपा विपक्षी दलों पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने के आरोप लगा रही है और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी आज भाजपा द्वारा महिला जन आक्रोश पदयात्रा का आयोजन किया गया. जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप समेत महिला मोर्चा की पदाधिकारी शामिल हुई. प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा द्वारा कांग्रेस पर देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात करने के आरोप लगाए गए.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कांग्रेस पर आरोप
इस मौके पर हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए और कांग्रेस को महिला विरोधी बताया. डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर महिलाओं को प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से रोकने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार पर धिक्कार है. बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक कांग्रेस का सफाया होना अब तय हो गया है.
"देश की आधी आबादी को नीति निर्माण में स्थान देने के लिए पीएम मोदी ने सत्र बुलाया, लेकिन महिला आरक्षण बिल का समर्थन न करके कांग्रेस पार्टी ने देश की 70 करोड़ महिलाओं की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है. आज महिलाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है." - डॉ. राजीव बिंदल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
'कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकार पर डाला डाका'
डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक कां--ग्रेस का सफाया होने वाला है. हिमाचल प्रदेश की महिलाएं भी जान गई है कि इस कानून के तहत हिमाचल में 30 से 35 महिलाएं विधानसभा पहुंचने वाली थी, लेकिन कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकार पर डाका डाला है. बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की सारी हदें पार कर दी हैं. प्रदर्शन स्थल पर आने वाली महिलाओं की गाड़ियों को रोका गया और उनके चालान काटे गए. उन्होंने कहा कि इस महिला विरोधी सरकार पर धिक्कार है.
'2027 में महिलाएं कांग्रेस सरकार को हिमाचल से उखाड़ फेंकेगी'
वहीं, इस मौके पर शिमला से भाजपा के लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि विपक्ष ने 1996 से साल 2026 तक हमेशा किंतु-परंतु करके महिलाओं को अधिकार देने का विरोध किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं का अधिकार देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों ने इसका विरोध किया. सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे दलों ने महिलाओं का अपमान किया है. महिला आरक्षण बिल का विरोध करना और बिल के गिर जाने पर मेज थपथपाना महिलाओं का सबसे बड़ा अपमान है. सुरेश कश्यप ने कहा कि 2027 में हिमाचल में महिला शक्ति प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और अपना अधिकार लेकर रहेगी.