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शिमला में बीजेपी की पदयात्रा में पहुंचे हिमंता सरमा, कहा: घुसपैठियों को बचा रही कांग्रेस, सीएम सुक्खू पर भी बोला हमला

शिमला में बीजेपी की पदयात्रा ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान के तहत एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया. ये पदयात्रा शिमला के ओल्ड बस स्टैंड स्थित गुरुद्वारा साहिब पार्किंग से शुरू होकर विक्ट्री टनल और विधानसभा मार्ग से होते हुए चौड़ा मैदान तक पहुंची.

इस पदयात्रा में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा विशेष रूप से शामिल हुए. उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, सांसद अनुराग ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक, पदाधिकारी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.

शिमला में बीजेपी की पदयात्रा (ETV Bharat) घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रही कांग्रेस: सरमा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शिमला में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में घुसपैठियों की समस्या गंभीर है और इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की संसद तक स्वीकार किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष घुसपैठियों की पहचान और उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया का विरोध कर रहा है और घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहा है. केरल-हिमाचल पर कांग्रेस से सवाल हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि बंगाल और असम सहित कई राज्यों में घुसपैठ की समस्या है. घुसपैठियों की पहचान करने और उनके नाम हटाने की प्रक्रिया नहीं होगी, तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? बाबर और औरंगजेब जैसे घुसपैठियों का नाम काटने के लिए ही एसआईआर हो रहा है और कांग्रेस इन्हें बचाने का प्रयास कर रही है. असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के चुनाव और लोकतंत्र से जुड़े बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी 2024 के चुनाव को रद्द करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश और केरल के चुनाव भी रद्द होने चाहिए या नहीं? राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि क्या रायबरेली से उनका अपना चुनाव भी रद्द होना चाहिए? हम जीते तो गलत, कांग्रेस जीते तो सब सही