शिमला में बीजेपी की पदयात्रा में पहुंचे हिमंता सरमा, कहा: घुसपैठियों को बचा रही कांग्रेस, सीएम सुक्खू पर भी बोला हमला
शिमला में भाजपा ने 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा. ओल्ड बस स्टैंड से चौड़ा मैदान तक आयोजित इस पदयात्रा में कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 1:21 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 4:08 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान के तहत एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया. ये पदयात्रा शिमला के ओल्ड बस स्टैंड स्थित गुरुद्वारा साहिब पार्किंग से शुरू होकर विक्ट्री टनल और विधानसभा मार्ग से होते हुए चौड़ा मैदान तक पहुंची.
इस पदयात्रा में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा विशेष रूप से शामिल हुए. उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, सांसद अनुराग ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक, पदाधिकारी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.
घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रही कांग्रेस: सरमा
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शिमला में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में घुसपैठियों की समस्या गंभीर है और इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की संसद तक स्वीकार किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष घुसपैठियों की पहचान और उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया का विरोध कर रहा है और घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहा है.
केरल-हिमाचल पर कांग्रेस से सवाल
हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि बंगाल और असम सहित कई राज्यों में घुसपैठ की समस्या है. घुसपैठियों की पहचान करने और उनके नाम हटाने की प्रक्रिया नहीं होगी, तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? बाबर और औरंगजेब जैसे घुसपैठियों का नाम काटने के लिए ही एसआईआर हो रहा है और कांग्रेस इन्हें बचाने का प्रयास कर रही है. असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के चुनाव और लोकतंत्र से जुड़े बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी 2024 के चुनाव को रद्द करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश और केरल के चुनाव भी रद्द होने चाहिए या नहीं? राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि क्या रायबरेली से उनका अपना चुनाव भी रद्द होना चाहिए?
हम जीते तो गलत, कांग्रेस जीते तो सब सही
हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राहुल गांधी को पहले कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों से इस्तीफा मांगना चाहिए, उसके बाद भाजपा के चुनावों पर सवाल उठाने चाहिए, जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो सब कुछ सही होता है, लेकिन भाजपा चुनाव जीतती है तो वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए जाते हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो राहुल गांधी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे.
सीएम सुक्खू पर पलटवार
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खविंद्र सुक्खू के 2014 के बाद लोकतंत्र खत्म होने के बयान पर हिमंता सरमा ने कहा कि देश में लोकतंत्र है इसीलिए 2022 में जयराम ठाकुर के बाद वो सीएम बने हैं.
INDI गठबंधन की महारैली पर पलटवार
बता दें कि आज ही के दिन नई दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विपक्षी 'INDI' गठबंधन की ओर से 'वोट बचाओ-देश बचाओ' विषय पर महारैली का आयोजन किया जा रहा है. इस महारैली में हिस्सा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और कांग्रेस विधायक दल के सदस्य दिल्ली गए हुए हैं. जहां एक ओर दिल्ली में विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद हैं, वहीं दूसरी ओर हिमाचल में भाजपा ने 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा के जरिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जवाब देने का प्रयास किया है. भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस और विपक्षी दल देश में भ्रम और अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका जवाब जनता समय आने पर जरूर देगी.
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