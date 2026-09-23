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कौन हैं दर्शना सिंह जिन्हें भाजपा ने सौंपी हिमाचल सह-प्रभारी की कमान? श्रीकांत शर्मा को फिर से मिली प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी

भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव ( ETV Bharat )

शिमला: भाजपा ने राष्ट्रीय संगठनात्मक में बदलाव किया है. जिसमे कई नेताओं को राज्यों का प्रभारी और सह प्रभारी पद की जिम्मेदारी दी गई है. भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के प्रभारी के रूप में श्रीकांत शर्मा को पुनः जिम्मेदारी सौंपी है. जबकि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह को हिमाचल प्रदेश भाजपा का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रीना कश्यप को जम्मू-कश्मीर भाजपा का सह-प्रभारी बनाकर महत्वपूर्ण संगठनात्मक दायित्व सौंपा गया है. आज भाजपा की ओर से जारी राष्ट्रीय स्तर की सूची में जम्मू-कश्मीर के प्रभारी की जिम्मेदारी डॉ. सतीश पूनिया को दी गई है. कौन हैं श्रीकांत शर्मा? भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने श्रीकांत शर्मा पर एक बार फिर विश्वास जताते हुए उन्हें हिमाचल प्रदेश के संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी दी है. श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश की मथुरा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उनका जन्म 1 जुलाई 1970 को हुआ और वे स्नातक हैं. श्रीकांत शर्मा, हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रभारी (ETV Bharat) क्यों मिली जिम्मेदारी? श्रीकांत शर्मा का पार्टी संगठन और मीडिया के क्षेत्र में भी लंबा अनुभव रहा है. वे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मीडिया से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके हैं. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया था और बाद में उन्हें प्रदेश प्रभारी की स्थायी जिम्मेदारी दी गई. हिमाचल में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चारों लोकसभा सीटें जीती थीं. कौन हैं दर्शना सिंह? हिमाचल प्रदेश के सह-प्रभारी के रूप में नियुक्त दर्शना सिंह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं. उनका राज्यसभा का पहला कार्यकाल 5 जुलाई 2022 से प्रारंभ हुआ. वे स्नातकोत्तर शिक्षित हैं. दर्शना सिंह का संगठनात्मक जीवन भी लंबा रहा है. दर्शना सिंह, भाजपा हिमाचल सह-प्रभारी (ETV Bharat)