कौन हैं दर्शना सिंह जिन्हें भाजपा ने सौंपी हिमाचल सह-प्रभारी की कमान? श्रीकांत शर्मा को फिर से मिली प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी
हिमाचल भाजपा ने श्रीकांत शर्मा, दर्शना सिंह और रीना कश्यप को नई संगठनात्मक जिम्मेदारियों के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 3:57 PM IST
शिमला: भाजपा ने राष्ट्रीय संगठनात्मक में बदलाव किया है. जिसमे कई नेताओं को राज्यों का प्रभारी और सह प्रभारी पद की जिम्मेदारी दी गई है. भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के प्रभारी के रूप में श्रीकांत शर्मा को पुनः जिम्मेदारी सौंपी है. जबकि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह को हिमाचल प्रदेश भाजपा का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रीना कश्यप को जम्मू-कश्मीर भाजपा का सह-प्रभारी बनाकर महत्वपूर्ण संगठनात्मक दायित्व सौंपा गया है. आज भाजपा की ओर से जारी राष्ट्रीय स्तर की सूची में जम्मू-कश्मीर के प्रभारी की जिम्मेदारी डॉ. सतीश पूनिया को दी गई है.
कौन हैं श्रीकांत शर्मा?
भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने श्रीकांत शर्मा पर एक बार फिर विश्वास जताते हुए उन्हें हिमाचल प्रदेश के संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी दी है. श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश की मथुरा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उनका जन्म 1 जुलाई 1970 को हुआ और वे स्नातक हैं.
क्यों मिली जिम्मेदारी?
श्रीकांत शर्मा का पार्टी संगठन और मीडिया के क्षेत्र में भी लंबा अनुभव रहा है. वे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मीडिया से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके हैं. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया था और बाद में उन्हें प्रदेश प्रभारी की स्थायी जिम्मेदारी दी गई. हिमाचल में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चारों लोकसभा सीटें जीती थीं.
कौन हैं दर्शना सिंह?
हिमाचल प्रदेश के सह-प्रभारी के रूप में नियुक्त दर्शना सिंह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं. उनका राज्यसभा का पहला कार्यकाल 5 जुलाई 2022 से प्रारंभ हुआ. वे स्नातकोत्तर शिक्षित हैं. दर्शना सिंह का संगठनात्मक जीवन भी लंबा रहा है.
दर्शना सिंह का राजनीतिक सफर
दर्शना सिंह ने वर्ष 2008 में सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत की. वर्ष 2011 में वे चंदौली जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष बनीं, 2013 में महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, 2015 में भाजपा काशी क्षेत्र की मंत्री और 2018 में भाजपा महिला मोर्चा की उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनीं. वे भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं. राजनीति में आने से पहले उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के इलाहाबाद केंद्र में भी कार्य किया था. उन्होंने इतिहास विषय में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है.
रीना कश्यप का परिचय
राष्ट्रीय नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश के संगठन को प्रतिनिधित्व देते हुए पच्छाद की विधायक रीना कश्यप को जम्मू-कश्मीर का सह-प्रभारी नियुक्त किया है. बीजेपी के संगठनात्मक सूची में जम्मू-कश्मीर के प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया और सह-प्रभारी के रूप में रीना कश्यप का नाम दर्ज है.
रीना कश्यप राजनीतिक सफर
रीना कश्यप हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की पच्छाद विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं. वे पहली बार अक्टूबर 2019 में पच्छाद विधानसभा उपचुनाव के माध्यम से विधायक चुनी गईं. इसके बाद दिसंबर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पच्छाद से निर्वाचित होकर उन्होंने सीट बरकरार रखी. PRS के उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार वे स्नातकोत्तर शिक्षित हैं.
जम्मू-कश्मीर सह-प्रभारी की मिली जिम्मेदारी
रीना कश्यप को जम्मू-कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में सह-प्रभारी की जिम्मेदारी मिलना हिमाचल भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण संगठनात्मक घटनाक्रम है. इस दायित्व के माध्यम से वे जम्मू-कश्मीर के प्रदेश संगठन के साथ समन्वय करते हुए पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में भूमिका निभाएंगी.
नई नियुक्तियों के साथ हिमाचल भाजपा को श्रीकांत शर्मा के संगठनात्मक अनुभव की निरंतरता और दर्शना सिंह के रूप में महिला नेतृत्व एवं संगठन में लंबे अनुभव का लाभ मिलेगा. वहीं रीना कश्यप की जम्मू-कश्मीर में नियुक्ति से हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर नई संगठनात्मक जिम्मेदारी मिली है.
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