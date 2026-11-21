विधानसभा से लोकभवन तक पहुंचा मंत्री जगत सिंह नेगी का विवाद, बीजेपी बोली- मंत्री को बर्खास्त करें मुख्यमंत्री
उधर, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 1:16 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर और सेना को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी का मामला अब लोकभवन तक पहुंच गया है. इस मुद्दे पर बीजेपी ने सुक्खू सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है. शनिवार को बीजेपी जिला शिमला ने राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और उनकी टिप्पणी को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग की. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्री से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा.
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग
पूर्व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में बीजेपी जिला शिमला के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मुलाकात की. इस दौरान उन्हें ज्ञापन सौंपकर जगत सिंह नेगी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई. बीजेपी ने कहा कि मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनकी कथित विवादित टिप्पणी को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने के निर्देश दिए जाने चाहिए.
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जगत सिंह नेगी को विवादित बयान देने की आदत है. उन्होंने कहा कि अब तक उनकी टिप्पणी को विधानसभा की कार्यवाही से नहीं हटाया जाना चिंता का विषय है. ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही में नहीं रखा जाना चाहिए.
'सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कांग्रेस'
भारद्वाज ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप करने और विवादित टिप्पणी हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है. उन्होंने कांग्रेस से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी कहा. भारद्वाज के मुताबिक, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से मंत्री की टिप्पणी का समर्थन करना भी उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर राफेल की खरीद में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसे तथ्यों के साथ साबित किया जाना चाहिए. लेकिन सेना को लेकर इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती.
जयराम ठाकुर ने भी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग उठाई
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि सेना को लेकर मंत्री की कथित टिप्पणी से सैनिकों, अधिकारियों और पूर्व सैनिकों में नाराजगी है. उनके अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ देशभर में पूर्व सैनिक इस मामले पर विरोध जता रहे हैं.
जयराम ने संबंधित मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और मुख्यमंत्री सहित मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की. उन्होंने मुख्यमंत्री पर मंत्री को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सेना के सम्मान से जुड़े इस संवेदनशील मामले में सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. उन्होंने संबंधित मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग भी की.
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