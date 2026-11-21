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विधानसभा से लोकभवन तक पहुंचा मंत्री जगत सिंह नेगी का विवाद, बीजेपी बोली- मंत्री को बर्खास्त करें मुख्यमंत्री

जगत सिंह नेगी के खिलाफ लोकभवन पहुंची बीजेपी ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर और सेना को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी का मामला अब लोकभवन तक पहुंच गया है. इस मुद्दे पर बीजेपी ने सुक्खू सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है. शनिवार को बीजेपी जिला शिमला ने राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और उनकी टिप्पणी को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग की. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्री से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा.

राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग