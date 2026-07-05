भाजपा की बड़ी रणनीतिक बैठक, 7 जुलाई को शिमला में जुटेंगे सभी नेता, चुनावी तैयारियों पर बनेगा रोडमैप
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश भाजपा के सभी बड़े नेता समेत राष्ट्रीय स्तर के नेता भी मौजूद रहेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 9:57 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में 7 जुलाई को शिमला स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीपकमल में प्रदेश कोर समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, संगठन को मजबूत बनाने, आगामी जनसंपर्क कार्यक्रमों और चुनावी रणनीति पर व्यापक मंथन किया जाएगा. पार्टी इस बैठक को आगामी राजनीतिक दिशा तय करने के लिहाज से बेहद अहम मान रही है.
भाजपा की यह बैठक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी. इस दौरान संगठन के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी. पार्टी नेताओं के अनुसार बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय करने और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत योजना तैयार की जाएगी. साथ ही प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है.
भाजपा के सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. इसके अलावा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, सांसद सुरेश कश्यप, राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार, हर्ष महाजन, विधायक राकेश जमवाल, विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा, संजीव कटवाल, पायल वैद्य सहित प्रदेश संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे.
राष्ट्रीय नेता भी बैठक में होंगे शामिल
बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रभारी सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा और सह प्रभारी संजय टंडन स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में मौजूद रहेंगे. राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में संगठन की मजबूती, चुनावी तैयारियों और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.
चुनावी तैयारियों को मिलेगी नई रफ्तार
भाजपा का कहना है कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और जनता के बीच पार्टी की सक्रियता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा. इसके साथ ही आगामी जनसंपर्क अभियान, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रस्तावित आंदोलनों की रूपरेखा भी इसी बैठक में तय की जाएगी. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बैठक हिमाचल भाजपा की चुनावी तैयारियों को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है.
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