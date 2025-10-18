ETV Bharat / state

भाजपा ने घोषित किये जिला प्रभारी, शिमला की जिम्मेदारी सुरेश चंदेल को, देहरा देखेंगे धर्माणी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने 17 जिलों के पार्टी प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग के प्रभारी भी नियुक्त किए गए है. इसकी घोषणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की. सूची जारी करते हुए राजीव बिंदल ने कहा, "हिमाचल में 17 जिलों के भाजपा जिला प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. भाजपा जिला प्रभारी एवं सह प्रभारियों की नियुक्ति से प्रदेश संगठन को बल मिलेगा".

