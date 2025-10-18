ETV Bharat / state

भाजपा ने घोषित किये जिला प्रभारी, शिमला की जिम्मेदारी सुरेश चंदेल को, देहरा देखेंगे धर्माणी

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने 17 जिलों के बीजेपी प्रभारी एवं सह प्रभारी की घोषणा की.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 6:50 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने 17 जिलों के पार्टी प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग के प्रभारी भी नियुक्त किए गए है. इसकी घोषणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की. सूची जारी करते हुए राजीव बिंदल ने कहा, "हिमाचल में 17 जिलों के भाजपा जिला प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. भाजपा जिला प्रभारी एवं सह प्रभारियों की नियुक्ति से प्रदेश संगठन को बल मिलेगा".

भाजपा ने नियुक्त किए 17 जिलों के प्रभारी एवं सह प्रभारी

  • चंबा जिला के प्रभारी प्रदेश सचिव शिशु भाई धर्मा एवं सह प्रभारी रमेश राणा होंगे.
  • कांगड़ा जिला के प्रभारी प्रदेश सचिव सुमित शर्मा एवं सह प्रभारी सचिन शर्मा होंगे.
  • जिला नूरपुर के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलरिया एवं सह प्रभारी विनय शर्मा होंगे.
  • जिला पालमपुर के प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं सह प्रभारी प्रवक्ता पंकज जमवाल होंगे.
  • जिला देहरा के प्रभारी महेंद्र धर्माणी एवं सह प्रभारी प्रवक्ता अजय ठाकुर होंगे.
  • जिला लाहौल स्पीति के प्रभारी प्रवक्ता अखिलेश कपूर एवं सह प्रभारी रणवीर सिंह होंगे.
  • जिला कुल्लू के प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा एवं सह प्रभारी प्रदेश सचिव प्रियंका शर्मा होंगे.
  • जिला मंडी के प्रभारी बलदेव भंडारी एवं सह प्रभारी भीम सेन होंगे.
  • जिला सुंदरनगर के प्रभारी प्रदेश सचिव तिलक राज शर्मा एवं सह प्रभारी कुसुम सदरेट होंगे.
  • जिला हमीरपुर के प्रभारी प्रदेश सचिव अमित ठाकुर एवं सह प्रभारी प्रियव्रत शर्मा होंगे.
  • जिला ऊना की प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद एवं सह प्रभारी विशाल चौहान होंगे.
  • जिला बिलासपुर की प्रभारी प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य एवं सह प्रभारी देशराज शर्मा होंगे.
  • जिला सिरमौर के प्रभारी प्रदेश सचिव डॉ संजय ठाकुर एवं सह प्रभारी प्रवक्ता राकेश डोगरा होंगे.
  • जिला सोलन के प्रभारी राजपाल सिंह एवं सह प्रभारी वंदना योगी होंगे.
  • जिला महासू के प्रभारी प्रदेश महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार एवं सह प्रभारी आशुतोष वैद्य होंगे.
  • जिला शिमला की प्रभारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंदेल एवं सह प्रभारी नितिन कुमार होंगे.
  • जिला किन्नौर की प्रभारी प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा एवं सह प्रभारी विजय परमार को नियुक्त किया गया.

वहीं, सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग के प्रभारी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य चेतन ब्रागटा होंगे.

