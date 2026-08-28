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हिमाचल में दो वोल्वो बसों से 158 ग्राम चिट्टा बरामद, पंजाब के चार नशा तस्कर गिरफ्तार

पुलिस अब आरोपियों के बैकवर्ड लिंक खंगाल रही है, ताकि पूरे सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचा जा सके. मामले की जांच जारी है.

बिलासपुर पुलिस ने पकड़ा चिट्टा
बिलासपुर पुलिस ने पकड़ा चिट्टा (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 5:43 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में बिलासपुर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में दो वोल्वो बसों की चेकिंग के दौरान 158 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की है. पुलिस ने दोनों मामलों में पंजाब के तरनतारन जिले के रहने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर नशे की सप्लाई के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

पहले मामले में 104 ग्राम चिट्टा बरामद

पहली कार्रवाई पुलिस थाना घुमारवीं क्षेत्र में हुई. विशेष जांच दल (SDT) ने बालोह-मल्यावर लिंक रोड के पास नाकाबंदी कर एक वोल्वो बस को रोका. तलाशी के दौरान बस में सवार दो लोगों के कब्जे से 104 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई. पुलिस ने इस मामले में थाना घुमारवीं में FIR नंबर 172/2026 दर्ज की है. आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रणजीत सिंह उर्फ राणा (40) निवासी सरियाल चुंगी, पट्टी और अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श (22) निवासी कोट धर्मचंद कलां, जिला तरनतारन, पंजाब के रूप में हुई है.

पहले मामले में 104 ग्राम चिट्टा बरामद
पहले मामले में 104 ग्राम चिट्टा बरामद (BILASPUR POLICE)

दूसरी मामले में 54 ग्राम चिट्टा बरामद

दूसरी कार्रवाई पुलिस थाना स्वारघाट क्षेत्र में कैचीमोड़ फोरलेन फ्लाईओवर, टनल नंबर-1 के पास की गई. पुलिस टीम ने किरतपुर से मंडी-भराड़ी की ओर जा रही वोल्वो बस को जांच के लिए रोका. तलाशी के दौरान दो यात्रियों के कब्जे से 54 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई. इस मामले में पुलिस ने FIR नंबर 63/2026 दर्ज की है. दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत कार्रवाई की गई है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जगजीत सिंह (21) और सुखविंद्र सिंह (48), दोनों निवासी डल्ल, जिला तरनतारन, पंजाब के रूप में हुई है.

दूसरी मामले में 54 ग्राम चिट्टा बरामद
दूसरी मामले में 54 ग्राम चिट्टा बरामद (BILASPUR POLICE)

सप्लाई नेटवर्क खंगाल रही पुलिस

पुलिस दोनों मामलों में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. जांच का मुख्य फोकस नशीले पदार्थ की सप्लाई के स्रोत और उससे जुड़े लोगों का पता लगाने पर है. पुलिस आरोपियों के बैकवर्ड लिंक भी खंगाल रही है, ताकि पूरे सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचा जा सके.

दो महीने में 67 मामले, 146 गिरफ्तार

एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि पिछले दो महीनों में जिले में NDPS एक्ट के तहत 67 मामले दर्ज किए गए हैं. इन मामलों में 146 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान करीब 1.2 किलोग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य राज्यों के 15 प्रमुख सप्लायरों को भी गिरफ्तार किया है. जिले में नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

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BILASPUR POLICE CAUGHT CHITTA

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