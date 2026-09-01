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तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हुए हिमाचल के सपूत जगदीश कुमार, आतंक विरोधी अभियानों में निभाई अहम भूमिका

घुमारवीं के जगदीश कुमार को तीसरी बार मिला राष्ट्रपति पदक ( SSB Investiture Ceremony 2026 )