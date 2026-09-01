तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हुए हिमाचल के सपूत जगदीश कुमार, आतंक विरोधी अभियानों में निभाई अहम भूमिका
जगदीश कुमार की इस उपलब्धि से उनके गांव में खुशी का माहौल है. उनका यह सफर क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 8:27 PM IST
घुमारवीं: बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल की दकड़ी पंचायत के चुवाड़ी गांव के रहने वाले जगदीश कुमार को तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है. उन्हें यह सम्मान वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट सेवा के लिए मिला है. मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने उन्हें राष्ट्रपति पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया. उनकी इस उपलब्धि से चुवाड़ी गांव सहित घुमारवीं और पूरे बिलासपुर क्षेत्र में खुशी का माहौल है.
जम्मू-कश्मीर और बिहार में निभाई अहम जिम्मेदारी
जगदीश कुमार ने जम्मू-कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ तथा बिहार के नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती के दौरान कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्होंने साहस, रणनीतिक क्षमता और नेतृत्व का परिचय दिया. उनके नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने कई अभियानों के दौरान हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद करने में सफलता हासिल की. वर्तमान में वह सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र, सराहन में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात हैं.
पहले भी मिल चुके हैं कई प्रतिष्ठित सम्मानित
जगदीश कुमार वर्ष 1987 में SSB में भर्ती हुए थे. उन्होंने कांस्टेबल के रूप में अपनी सेवा शुरू की. मेहनत, अनुशासन और बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने विभाग में लगातार पदोन्नति हासिल की. वर्ष 2017 में वह असिस्टेंट कमांडेंट बने और वर्तमान में डिप्टी कमांडेंट के पद पर सेवाएं दे रहे हैं. उन्हें इससे पहले भी उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं. इनमें गोल्डन डिस्क, कठिन सेवा पदक, भारतीय पुलिस पदक, डीजी गोल्डन डिस्क, आंतरिक सुरक्षा पदक और गैलेंट्री अवॉर्ड सहित अन्य सम्मान शामिल हैं. तीसरी बार राष्ट्रपति पदक मिलना उनकी लंबे समय की उत्कृष्ट सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण को दर्शाता है.
युवाओं के लिए बने प्रेरणा
जगदीश कुमार की उपलब्धि पर चुवाड़ी गांव और पूरे बिलासपुर जिले में गर्व का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस और समर्पण पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है. कांस्टेबल के रूप में करियर शुरू कर डिप्टी कमांडेंट के पद तक पहुंचना उनकी कड़ी मेहनत और अनुशासन को दर्शाता है. तीसरी बार राष्ट्रपति पदक हासिल करने वाले जगदीश कुमार का यह सफर अब क्षेत्र के युवाओं के लिए राष्ट्रसेवा की एक बड़ी प्रेरणा बन गया है.
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