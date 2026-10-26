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हिमाचल में रिऊंगल के काटने से 10 साल की बच्ची की मौत, जानें क्यों खतरनाक है इसका डंक और कैसे करें बचाव?

हिमाचल के बिलासपुर में रिऊंगल के डंक से बच्ची की मौत ( FILE@ETVBHARAT )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रिऊंगल के काटने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई. बच्ची नामहोल तहसील के मलोखर के थाच गांव की रहने वाली थी. जानकारी के अनुसार, रिऊंगल के काटने के बाद अचानक लक्षिता ठाकुर (बच्ची) की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से ऐसे मामलों में लापरवाही न बरतने और पीड़ित को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की अपील की है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शशि दत्त शर्मा ने बताया कि बच्ची को रिऊंगल के काटने का मामला उनके ध्यान में आया है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में बिलकुल भी लापरवाही न बरतें, यह खतरनाक साबित हो सकता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी जहरीले जीव के काटने पर पीड़ित को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं. समय पर इलाज मिलने से ऐसी गंभीर स्थिति में मदद मिल सकती है और पीड़ित की जान बच सकती है.