हिमाचल में रिऊंगल के काटने से 10 साल की बच्ची की मौत, जानें क्यों खतरनाक है इसका डंक और कैसे करें बचाव?
रिऊंगल को कई इलाकों में रंगड़, ततैया या बरैया भी कहा जाता है. यह एक डंक मारने वाला कीट है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 5:38 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रिऊंगल के काटने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई. बच्ची नामहोल तहसील के मलोखर के थाच गांव की रहने वाली थी. जानकारी के अनुसार, रिऊंगल के काटने के बाद अचानक लक्षिता ठाकुर (बच्ची) की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से ऐसे मामलों में लापरवाही न बरतने और पीड़ित को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की अपील की है.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शशि दत्त शर्मा ने बताया कि बच्ची को रिऊंगल के काटने का मामला उनके ध्यान में आया है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में बिलकुल भी लापरवाही न बरतें, यह खतरनाक साबित हो सकता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी जहरीले जीव के काटने पर पीड़ित को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं. समय पर इलाज मिलने से ऐसी गंभीर स्थिति में मदद मिल सकती है और पीड़ित की जान बच सकती है.
क्या होता है रिऊंगल या रंगड़?
रिऊंगल को कई इलाकों में रंगड़, ततैया या बरैया भी कहा जाता है. यह डंक मारने वाला कीट है, जो कई बार समूह में हमला कर सकता है. इसके डंक से दर्द, जलन और सूजन हो सकती है. कुछ लोगों में इसके जहर से गंभीर एलर्जी भी हो सकती है. बार-बार डंक लगने या शरीर में गंभीर प्रतिक्रिया होने पर स्थिति जानलेवा बन सकती है. इसलिए इसके काटने को मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
क्यों खतरनाक हो सकता है इसका डंक?
आईजीएमसी शिमला के पूर्व मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. उशेन्द्र शर्मा के मुताबिक, रंगड़ के डंक से शरीर में जहर पहुंच सकता है. कई बार इसके कारण तेज एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है, जिससे सांस लेने में परेशानी, चक्कर आना या बेहोशी जैसी स्थिति बन सकती है. कई डंक लगने पर शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ जाता है. चेहरे और गले पर डंक लगने या सांस लेने में परेशानी होने पर खतरा अधिक हो सकता है. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है.
रंगड़ों के झुंड से सामना हो तो क्या करें?
अगर आसपास रंगड़ों का छत्ता दिखाई दे या किसी जगह बड़ी संख्या में रंगड़ उड़ते नजर आएं, तो वहां छेड़छाड़ न करें. छत्ते के पास धुआं करने, पानी फेंकने, शोर मचाने या कीटनाशक छिड़कने से बचें. इससे रंगड़ आक्रामक होकर हमला कर सकते हैं. अगर रंगड़ हमला कर दें, तो मुंह और चेहरे को बचाते हुए तुरंत वहां से दूर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं. बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन खुद को खतरे में न डालें.
रंगड़ के काटने पर तुरंत क्या करें?
डॉ. उशेन्द्र शर्मा के अनुसार, रंगड़ के काटने पर पीड़ित को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं. यदि डंक त्वचा में दिखाई दे और उसे आसानी से निकाला जा सके, तो बिना देर किए सावधानी से निकालें. काटे गए स्थान को साबुन और पानी से साफ किया जा सकता है. सूजन कम करने के लिए कपड़े में लपेटकर ठंडी सिकाई करें. यदि सांस लेने में परेशानी, चेहरे या गले में सूजन, चक्कर, बेहोशी या शरीर पर कई जगह डंक लगने जैसे लक्षण हों, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें.
घरेलू नुस्खों के भरोसे न रहें
रंगड़ के काटने पर घाव पर मिट्टी, तंबाकू, मिट्टी का तेल, चूना या अन्य घरेलू चीजें लगाने से बचें. इससे इलाज में देरी हो सकती है या घाव में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. गंभीर एलर्जी या कई डंक लगने की स्थिति में घरेलू उपाय पर्याप्त नहीं होते. इसलिए सबसे जरूरी है कि पीड़ित को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज करवाया जाए.
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