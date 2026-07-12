नशा तस्करों और सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों पर चलेगा प्रशासन का डंडा, 84 लोगों की खुली फाइलें
हिमाचल के बिलासपुर में नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर बड़ा एक्शन. अवैध कमाई से संपत्ति बनाने और सरकारी भूमि कब्जाने वाले लोग रडार पर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 6:40 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में नशे के कारोबार के खिलाफ अब कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गई है. जिला प्रशासन और पुलिस ने ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिन्होंने कथित तौर पर नशे के अवैध कारोबार से संपत्ति बनाई है या सरकारी भूमि पर कब्जा किया है. प्रशासन के पास अब तक बिलासपुर जिला के 84 ऐसे लोगों के मामले पहुंचे हैं, जिनकी विस्तृत जांच की जा रही है.
प्रारंभिक जांच में दो लोगों के खिलाफ नशे के अवैध कारोबार से संपत्ति अर्जित करने और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की पुष्टि हुई है. प्रशासन ने ऐसे मामलों में जल्द सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच प्रक्रिया पूरी होते ही नियमानुसार कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी. जिला के 84 लोगों की संबंधित फाइलें प्राप्त हुई हैं। इन मामलों में संबंधित व्यक्तियों की आय के स्रोत, संपत्तियों का विवरण, सरकारी भूमि पर संभावित कब्जे और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है. जांच के आधार पर जिन लोगों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी. वहीं, पुलिस, राजस्व और अन्य संबंधित विभाग संयुक्त रूप से मामलों की जांच कर रहे हैं.
सरकारी भूमि पर कब्जा करने की पुष्टि होने पर होगी कार्रवाई
यदि किसी व्यक्ति ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने या सरकारी भूमि पर कब्जा करने की पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कारवाई की जाएगी. गौरतलब है कि बिलासपुर जिला में पिछले कुछ समय से नशा तस्करी के मामलों में लगातार कारवाई की जा रही है. पुलिस नियमित रूप से चिट्टा, चरस और अफीम की बरामदगी के साथ आरोपितों की गिरफ्तारी कर रही है. अब इस अभियान का दायरा बढ़ाते हुए अवैध संपत्ति और आर्थिक नेटवर्क की भी जांच शुरू कर दी गई है.
84 मामलों की जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद जिन लोगों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलेंगे, उनके खिलाफ अवैध संपत्ति, अतिक्रमण और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कारवाई की जाएगी- राहुल कुमार, उपायुक्त बिलासपुर.
पांच सरकारी कर्मचारी भी हो चुके हैं निलंबित
नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान जिला प्रशासन ने हाल ही में नशे से जुड़े मामलों में संलिप्त पाए जाने पर पांच सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि कानून सभी के लिए समान है और सरकारी सेवा में रहते हुए किसी भी कर्मचारी की नशे के कारोबार में संलिप्तता पाए जाने पर कड़ी कारवाई की जाएगी।
ये भी पढ़ें: ऊना में स्पेशल टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन, दो तस्करों को 60.45 ग्राम चिट्टा के साथ किया गिरफ्तार