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हिमाचल में शादी के 4 दिन बाद ही दुल्हन ने दिखाया असली रंग! ससुराल से लाखों के गहने और कैश लेकर हुई फरार

हिमाचल में शादी के बाद दुल्हन फरार ( IANS )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शादी के कुछ ही दिन बाद एक नवविवाहिता के लापता होने का मामला सामने आया है. परिवार का आरोप है कि युवती घर से करीब 16 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और 1 लाख 80 हजार रुपये की नकदी लेकर गई. युवक की शादी 31 अक्टूबर को हुई थी और चार दिन बाद यानी 4 नवंबर को युवती अचानक घर से गायब हो गई. परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. इसके बाद मामले की शिकायत भराड़ी पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई.

जगाधरी कोर्ट में हुई थी शादी