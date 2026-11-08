हिमाचल में शादी के 4 दिन बाद ही दुल्हन ने दिखाया असली रंग! ससुराल से लाखों के गहने और कैश लेकर हुई फरार
पुलिस ने ससुराल पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. युवती की तलाश की जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 7:11 AM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शादी के कुछ ही दिन बाद एक नवविवाहिता के लापता होने का मामला सामने आया है. परिवार का आरोप है कि युवती घर से करीब 16 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और 1 लाख 80 हजार रुपये की नकदी लेकर गई. युवक की शादी 31 अक्टूबर को हुई थी और चार दिन बाद यानी 4 नवंबर को युवती अचानक घर से गायब हो गई. परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. इसके बाद मामले की शिकायत भराड़ी पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई.
जगाधरी कोर्ट में हुई थी शादी
मामला बिलासपुर के भराड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव का है. पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, युवक ने 31 अक्टूबर को हरियाणा के जगाधरी स्थित कोर्ट में यमुनानगर की रहने वाली 22 वर्षीय युवती से विवाह किया था. शादी के बाद युवती अपने पति के साथ ससुराल में रहने लगी थी. परिवार में नई बहू के आने से खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह अचानक घर से लापता हो गई. जब परिजनों ने उसकी तलाश की और घर में रखे सामान की जांच की तो करीब 16 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और 1 लाख 80 हजार रुपये की नकदी भी गायब मिली. परिवार को संदेह है कि युवती ये आभूषण और नकदी अपने साथ ले गई है.
पुलिस ने दर्ज किया मामला, युवती की तलाश जारी
युवती के लापता होने और घर से कीमती सामान गायब होने के बाद परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की. कोई सुराग नहीं मिलने पर युवक की बहन ने भराड़ी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई. परिवार ने पुलिस से युवती का पता लगाने और मामले में कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस युवती की तलाश कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. फिलहाल युवती का पता नहीं चल पाया है.
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