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भाखड़ा बांध परियोजना से कितने परिवार बेघर हुए, कितनों को मिली जमीन ?

हाल ही में हुए विधानसभा के मानसूत्र सत्र में इस संबंध में सवाल पूछा गया था. जिसका सरकार ने जवाब दिया.

Bhakra Dam Rehabilitation
अब तक कितने भाखड़ा विस्थापितों को मिली जमीन? (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 11:31 AM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास का मुद्दा छह दशक से अधिक समय बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. अब तक 7,427 भाखड़ा बांध विस्थापित परिवारों को जमीन या प्लॉट आबंटित किए जा चुके हैं, जबकि 270 पात्र विस्थापित परिवार अभी भी जमीन के इंतजार में हैं. यह जानकारी हाल ही में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार की ओर से दी गई.

दरअसल, झंडूता से भाजपा विधायक जीत राम कटवाल और कुटलैहड़ से कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा ने सरकार से भाखड़ा बांध विस्थापितों को लेकर कई सवाल पूछे थे. विधायकों ने जानना चाहा कि बिलासपुर जिले में परियोजना से कितने परिवार बेघर हुए, अब तक कितने परिवारों को जमीन दी गई और जिन विस्थापितों की जमीन पर अवैध कब्जे हैं, क्या सरकार उनके सैटलमेंट या नियमितीकरण पर विचार कर रही है?

सरकार ने बताया कि बिलासपुर जिले के 922 भाखड़ा बांध विस्थापितों को हिसार (हरियाणा) में जमीन आबंटित की गई है. वहीं, 5,064 विस्थापितों को जिला बिलासपुर में नौतोड़ भूमि दी गई है. इसके अलावा बिलासपुर शहर में भाखड़ा बांध विस्थापितों को 1,441 प्लॉट आबंटित किए गए हैं. इन तीनों आंकड़ों को मिलाकर अब तक 7,427 विस्थापितों को जमीन या प्लॉट मिल चुके हैं.

25 विस्थापितों को प्लॉट देने की प्रक्रिया जारी

सरकार ने बताया कि बिलासपुर जिले के डॉडूता उपमंडल से संबंधित 25 भाखड़ा बांध विस्थापितों को हरियाणा के सिरसा जिले की डबवाली तहसील के गांव देसू जोधॉ में आबादी प्लॉट आबंटित करने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है.

अभी भी जमीन के इंतजार में 270 विस्थापित परिवार

सरकार के अनुसार, वर्तमान में जिला बिलासपुर में 270 पात्र भाखड़ा बांध विस्थापित प्लॉट आबंटन के लिए शेष हैं. इसकी वजह जिला बिलासपुर में गैर वन भूमि का उपलब्ध न होना बताई गई है. इसके अलावा भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा वन भूमि पर किए गए कब्जों या वन भूमि के आबंटन से संबंधित कुल 24 मिसलें भी अभी लंबित हैं.

विस्थापित परिवारों की कुल संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं

सरकार ने विधानसभा में बताया कि भाखड़ा जल विद्युत परियोजना से विस्थापित (बेघर) हुए परिवारों की कुल संख्या के संबंध में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है. जब भाखड़ा बांध के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उस समय बिलासपुर 'पार्ट-सी' राज्य था और भू-अधिग्रहण अधिकारी का कार्यालय अंबाला में था. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि विस्थापित परिवारों की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों के निपटारे या उनके नियमितीकरण को लेकर सरकार के स्तर पर फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. हालांकि, भविष्य में यदि इस संबंध में कोई नीति बनाई जाती है, तो नियमानुसार निर्णय लिया जा सकता है. इसके साथ ही सरकार ने साफ किया कि भाखड़ा बांध निर्माण के समय विस्थापित हुए परिवारों को 5 मरला भूमि या प्लॉट दिए जाने का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं था. विस्थापितों का पुनर्वास पहले से निर्धारित मापदंडों और सरकार द्वारा तैयार की गई 'पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना' के तहत ही किया जा रहा है.

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