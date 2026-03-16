ETV Bharat / state

अक्षय संग फिल्म में नजर आएगा हिमाचल का अभिषेक, अमिताभ से लेकर शुभमन गिल के साथ कर चुके हैं काम

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर सदर के छोटे से गांव मान्नर के युवा कलाकार अभिषेक भारद्वाज ने बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं. अपनी मेहनत और अभिनय के प्रति समर्पण के दम पर अभिषेक अब प्रसिद्ध निर्देशक प्रियदर्शन की अगली फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आएंगे, जिसमें वो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे.

अभिषेक भारद्वाज बिलासपुर के रहने वाले हैं और उनके पिता एक शिक्षक हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सुंदरनगर से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की. हालांकि पढ़ाई के दौरान ही उन्हें कला, पेंटिंग और फिल्मों के प्रति विशेष लगाव हो गया था. कॉलेज के बाद उन्होंने एक कॉर्पोरेट नौकरी से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन अभिनय के प्रति उनका जुनून उन्हें लगातार फिल्म जगत की ओर खींचता रहा. कोरोना काल के दौरान वर्क फ्रॉम होम के समय उन्होंने ऑनलाइन थिएटर क्लासेस लेना शुरू किया और बाद में दिल्ली में थिएटर से जुड़कर अपने अभिनय कौशल को और निखारा. अभिषेक ने बहुत कम समय में विज्ञापन जगत में भी अपनी पहचान बनाई. उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ सड़क सुरक्षा अभियान, शुभमन गिल के साथ टाटा कैपिटल, फरहान अख्तर के साथ वीवो तथा रविंद्र जडेजा के साथ हाईसेंस जैसे बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में काम किया है.

अपने राम में किया काम