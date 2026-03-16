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अक्षय संग फिल्म में नजर आएगा हिमाचल का अभिषेक, अमिताभ से लेकर शुभमन गिल के साथ कर चुके हैं काम

हिमाचल के रहने वाले अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म भूत बंगला में नजर आएंगे. फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी.

अभिषेक भारद्वाज
अभिषेक भारद्वाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 9:58 AM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर सदर के छोटे से गांव मान्नर के युवा कलाकार अभिषेक भारद्वाज ने बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं. अपनी मेहनत और अभिनय के प्रति समर्पण के दम पर अभिषेक अब प्रसिद्ध निर्देशक प्रियदर्शन की अगली फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आएंगे, जिसमें वो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे.

अभिषेक भारद्वाज बिलासपुर के रहने वाले हैं और उनके पिता एक शिक्षक हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सुंदरनगर से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की. हालांकि पढ़ाई के दौरान ही उन्हें कला, पेंटिंग और फिल्मों के प्रति विशेष लगाव हो गया था. कॉलेज के बाद उन्होंने एक कॉर्पोरेट नौकरी से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन अभिनय के प्रति उनका जुनून उन्हें लगातार फिल्म जगत की ओर खींचता रहा. कोरोना काल के दौरान वर्क फ्रॉम होम के समय उन्होंने ऑनलाइन थिएटर क्लासेस लेना शुरू किया और बाद में दिल्ली में थिएटर से जुड़कर अपने अभिनय कौशल को और निखारा. अभिषेक ने बहुत कम समय में विज्ञापन जगत में भी अपनी पहचान बनाई. उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ सड़क सुरक्षा अभियान, शुभमन गिल के साथ टाटा कैपिटल, फरहान अख्तर के साथ वीवो तथा रविंद्र जडेजा के साथ हाईसेंस जैसे बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में काम किया है.

अपने राम में किया काम

साल 2024 में उन्होंने राम मंदिर आंदोलन पर आधारित अपनी डॉक्यूमेंट्री 'अपने राम' में राम कोठारी की भूमिका निभाई, जिसे निर्देशक प्रियदर्शन ने काफी सराहा. इसके बाद उन्हें फिल्म 'भूत बंगला' में अभिनय का अवसर मिला. इस फिल्म में वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव और मनोज जोशी जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आएंगे. 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली इस फिल्म के टीज़र ने पहले ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है. अभिषेक की इस उपलब्धि से उनके पैतृक गांव मान्नर में खुशी का माहौल है. ग्रामीणों ने कहा कि अभिषेक शुरू से मेहनती रहा है. हमें उसकी नई फिल्म भूत बंगला का इंतजार है.

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