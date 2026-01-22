भुभु जोत टनल निर्माण की जगी उम्मीद, CM सुक्खू ने जल्द DPR तैयार करने के दिए निर्देश
CM सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 8:28 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में सड़क और सुरंग नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस सरकार ने एक अहम कदम बढ़ाया है. जिला कुल्लू को मंडी और कांगड़ा से सीधे जोड़ने वाली भुभु जोत टनल के निर्माण का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है. पर्यटन नगरी मनाली में आयोजित विंटर कार्निवाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भुभु जोत टनल की डीपीआर जल्द से जल्द तैयार की जाए. यह टनल न केवल आम जनता बल्कि आपदा प्रबंधन, सेना और पर्यटन के लिहाज से भी बेहद अहम मानी जा रही है.
आपदा के समय वैकल्पिक मार्ग बनेगी भुभु जोत टनल
बीते कुछ वर्षों में खासकर 2023 से 2025 के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं ने मंडी-कुल्लू सड़क मार्ग की कमजोरियों को उजागर किया है. हर साल मानसून के दौरान भूस्खलन के कारण यह मार्ग घंटों और कई बार दिनों तक बंद रहता है. ऐसे में भुभु जोत से बनने वाली टनल आपदा के समय एक मजबूत वैकल्पिक सड़क मार्ग के रूप में उभर सकती है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और यातायात सुचारु बना रहेगा.
मंडी, कांगड़ा और कुल्लू की दूरी होगी कम
भुभु जोत टनल बनने के बाद कुल्लू से कांगड़ा, जोगिंद्रनगर और धर्मशाला की दूरी काफी कम हो जाएगी. यह सड़क कुल्लू मुख्यालय से लगघाटी होते हुए मंडी के घटासनी में पठानकोट रोड से जुड़ेगी. इससे न केवल यात्रा समय घटेगा बल्कि क्षेत्रीय संपर्क भी बेहतर होगा. अनुमान है कि कुल्लू से धर्मशाला और पठानकोट के बीच करीब 55 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी.
सेना की आवाजाही के लिए भी अहम
टनल निर्माण से सामरिक दृष्टि से भी बड़ा लाभ मिलेगा. भुभु जोत टनल बनने के बाद पठानकोट से सेना के वाहन सीधे कुल्लू–मनाली होते हुए कारगिल और लद्दाख की ओर रवाना हो सकेंगे. इससे न केवल समय बचेगा बल्कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सेना की आवाजाही भी अधिक सुरक्षित और सुगम हो जाएगी.
पहले भी उठ चुकी है टनल निर्माण की मांग
भुभु जोत टनल की मांग कोई नई नहीं है. भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी इस टनल का मुद्दा विधानसभा में उठाया गया था. पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल में 14 टनल निर्माण की घोषणा की थी, जिसमें भुभु जोत टनल भी शामिल थी. उस समय लोक निर्माण विभाग को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन न तो डीपीआर बन पाई और न ही मामला केंद्र सरकार तक पहुंच सका. लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वर्ष 2023 में केंद्र सरकार के समक्ष इस टनल का मुद्दा उठाया था, लेकिन तब भी डीपीआर के स्तर पर काम आगे नहीं बढ़ सका. नतीजा यह रहा कि वर्षों से प्रस्तावित यह टनल केवल कागजों तक ही सीमित रह गई. अब मुख्यमंत्री के ताजा निर्देशों से एक बार फिर उम्मीद जगी है कि यह परियोजना धरातल पर उतरेगी.
भुभु जोत टनल का इतिहास काफी पुराना है. देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी इस मार्ग से टनल निर्माण की वकालत की थी. वर्ष 1942 में ढालपुर में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने पठानकोट से लेकर लेह तक सीधी सड़क बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था. ब्रिटिश काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक इसी रास्ते से पठानकोट तक डाक भेजी जाती थी.टनल निर्माण से मंडी जिले की चौहार घाटी की 14 पंचायतें, कुल्लू जिले की लगघाटी की 10 पंचायतें और कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल के लोग सबसे अधिक लाभान्वित होंगे. आज भी इन क्षेत्रों के लोग पैदल आवाजाही के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. टनल बनने से उनकी दैनिक जिंदगी काफी आसान हो जाएगी.
पर्यटन को मिलेगा नया आयाम
कुल्लू जिले के स्थानीय निवासी खुशहाल सिंह, रमेश ठाकुर और श्रवण कुमार का कहना है कि भुभु जोत टनल बनने से लगघाटी के पर्यटन को नई दिशा मिलेगी. यहां अंग्रेजों के जमाने के कई ट्रैकिंग रूट मौजूद हैं, जिन पर आज भी पर्यटक ट्रैकिंग के लिए आते हैं. टनल बनने से वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी और पर्यटक आसानी से इन इलाकों तक पहुंच सकेंगे. गौरतलब है कि 24 जुलाई 2017 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को भुभु जोत टनल की डीपीआर तैयार करने के निर्देश जारी किए थे. मंत्रालय ने स्पष्ट कहा था कि डीपीआर तैयार कर केंद्र को भेजी जाए, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके. प्रस्तावित टनल करीब 3 किलोमीटर लंबी होगी.
कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि वह लगातार प्रदेश सरकार के समक्ष इस टनल का मुद्दा उठाते रहे हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब डीपीआर तैयार कर जल्द केंद्र को भेजी जाएगी. वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हर साल बरसात में मंडी-कुल्लू मार्ग प्रभावित होता है. ऐसे में भुभु जोत टनल एक स्थायी समाधान साबित होगी और प्रदेश सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है.
